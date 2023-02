Harry și Meghan, părtași la uriașa surpriză pe care Portia de Rossi a făcut-o soției sale, Ellen DeGeneres

Actrița Portia de Rossi a împlinit 50 de ani pe 31 ianuarie, ocazie cu care a organizat acasă o petrecere între apropiați, la care au participat și Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle. De Rossi și-a suprins partenera de viață, Ellen DeGeneres, apărând la petrecere într-o rochie de mireasă, pentru o ceremonie-surpriză de înnoire a jurămintelor lor.

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi sunt căsătorite din 2008, iar uniunea lor legală a fost făcută în perioada dintre momentul în care căsătoriile între persoane de același sex au fost legalizate în California, ca apoi o schimbare legislativă, Prop 8, să le pună în pericol statutul marital. Totuși, judecătorii au recunoscut căsătoria, dat fiind că aceasta se oficiase înainte de data la care a fost modificată legea.

Kris Jenner a fost cea care a oficiat de data aceasta, iar între invitații care s-au bucurat să le fie alături celor două au fost și Harry și Meghan, văzuți pentru prima dată împreună, după apariția controversatului volum de memorii al prințului. Un videoclip postat pe canalul de YouTube al lui DeGeneres îi arată pe aceștia, între ceilalți participanți la eveniment, la distanță unul de celălalt, aplaudând. Printre invitații de seamă s-a aflat și cântăreața Brandi Carlile, care a și cântat o piesă romantică clasică, First Time Ever I Saw Your Face, a legendarei Roberta Flack, atunci când Portia de Rossi și-a făcut apariția.

De Rossi și-a surprins în mod evident soția, Ellen DeGeneres părând uluită în clipul postat online. Cele două sunt vecine, în Montecito, cu Harry și Meghan, iar relația apropiată dintre Meghan Markle și Ellen DeGeneres este una de durată. În 2021, Markle a acordat un interviu moderatoarei, vorbind despre viața ei în California.

Foto: arhiva ELLE, capturi video YouTube Ellen Degeneres

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro