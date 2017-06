Gwyneth Paltrow ar putea renunta la actorie, declaratia fiind facuta chiar de catre aceasta in cadrul emisiunii „Today”. Gwyneth a declarat ca website-ul ei necesita foarte multa atentie si timp, asadar nu ar avea cand sa se ocupe de tot.

„Tot voi avea cateva roluri, insa asta are nevoie de tot timpul meu. Sunt la birou toata ziua, in fiecare zi. Am o echipa destul de mare, suntem aproape 85 de oameni – asadar, trebuie sa fiu la munca”.

Actrita in varsta de 44 de ani, castigatoare a Premiului Oscar, a recunoscut ca nu si-ar fi imaginat ca viata ei se va indrepta in aceasta directie. „Am fost atat de norocoasa: aveam o cariera in actorie uimitoare, dar am avut aceasta pasiune sa produc continut si sa fac produse bune. A evoluat incet, dar acum este o adevarata afacere.”

Goop, site-ul lansat de Gwyneth, se afla intr-o perioada de succes, fiind lansat primul seminar de wellnes, „In Goop Health”, dar si un serviciu de abonament pentru vitamine.

Gwyneth Paltrow nu este ingrijorata ca acest site ii va afecta reputatia ca actrita, deoarece ea se straduieste sa faca o imagine diferita a brandului, avand in vedere ca nu este singura care lucreaza pentru el.

In cadrul aceluiasi interviu, actrita a dezvaluit ca nu ii este foarte greu sa fie mama, deoarece copiii ei nu i-au facut inca prea mari probleme. Aceasta a declarat ca singurul act de rebeliune pe care fiica ei, in varsta de 13 ani, il face, este sa o roage sa inchida usa si sa o lase singura.

Foto: Arhiva Revistei ELLE