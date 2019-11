Goana după haine – Roxana Voloșeniuc, dezvăluiri despre una dintre cele mai așteptate lansări de modă ale sezonului

Ne-am adunat în foaier pe la 19.30, cred că eram vreo 200 de oameni și preț de o oră am așteptat, socializând cu un cocktail în mână, să se deschidă porțile spre etajul 1, unde se afla colecția aceasta atât de dezirabilă. Vorbeam cu Monica Bârlădeanu despre agitația și nebunia de anul trecut, de la lansarea colaborării cu Moschino, și îi povesteam despre Cătălin Botezatu, care își cumpărase toată colecția… când îl văd apropiindu-se. “Ah, despre tine vorbeam”, îi spun și îi povestesc contextul. “Păi fix asta voi face și acum, mi-am adus și niște ajutoare cu mine, că poate nu prind tot ce vreau”, ne spune și ne bufnește pe toți râsul.

Eu, personal, eram deja îmbrăcată într-o ținută Giambattista Valli pentru H&M, am fost suficient de norocoasă să fiu invitată să-mi aleg o ținută din colecție, pentru acea seară, deci cumva agitația mea fusese potolită, aveam deja ce îmi plăcea. Așadar, primul meu gând nu mai era shooping-ul în principiu, venisem la eveniment să mă văd cu câteva persoane, să socializez și să văd instalațiile făcute de Cosmin Florea pentru decorul lansării.

Doar că, văzând agitația și efervescența din jurul meu, planurile pe care și le făceau oamenii și listele lor, parcă m-a apucat și pe mine febra. Nu știam exact ce voiam, dar era deja sigură treaba că nu pot pleca acasă cu mâna goală. M-am uitat din nou pe telefon la link-ul cu site-ul H&M și mi-am dat seama că “am nevoie” de redingota neagră cu fir auriu din colecția de bărbați. Doar că, ghinion, mă aflam deja departe de scări, mi-ar fi fost imposibil să intru printre primele, lucru care mi-ar fi oferit șansa “să prind ceva”, așa că îl rog pe Botezatu: ”dacă cumva vezi o redingotă, ia-mi-o și mie, te rog.

Se deschid porțile, lumea fuge ca apucată, până am terminat eu story-ul pe Instagram iată-mă la etaj, într-o mare de vedete, influenceri, celebrități care au golit în câteva secunde toate, dar absolut toate stander-ele. Instinctiv, m-am îndreptat spre niște șosete, măcar să cumpăr ceva, mi-am zis. Cu ele în mână sunt abordată de prietena mea, Ada, care avea redingota în mână. Mă îndrept spre ea și i-o smulg, la propriu, din mână. ”O vreau eu!” Cred că eram complet transfigurată, așa că mi-a dat-o! Am pus-o pe mine, o simțeam puțin mare, dar văzând privirile sticloase din jurul meu mi-am zis că, mare-mică, ce mai contează, am redingota, o țin cu orice preț! Cătălin Botezatu trece pe lângă mine disperat, nu a prins nimic din ce-și dorea, la fel și Monica Bârlădeanu.

La un moment dat, însă, o trăsnește și pe ea norocul și iată că i se dă o redingotă, dar ce să vezi, mărimea 48, de la bărbați. Încerca să mă convingă că îi vine, moment în care realizez isteria în care ne aflam și îi spun că îi dau redingota mea, mărimea 46, și aproape nu-i vine să creadă. Cineva din spate, nu-i dau numele, ne spune, “nu lăsați din mână redingota care nu vă vine, folosiți-o la troc”. Ne uităm în jurul nostru și fix asta se întâmpla: începuse trocul. După ce au înhățat hainele cu stander cu tot, lumea începuse să probeze și cu ce nu îi venea făcea un fel de troc pe modele sau mărimi. M-am amuzat să-i văd pe soții care au fost aduși să se lupte pentru haine, ca mai apoi să păzeasca cu prețul vieții mormanele sau stander-ele soțiilor, pline ochi, în timp ce acestea se duceau la cabinele de probă.

Să nu credeți că lucrurile acestea se întâmplă doar în România! Am fost la multe evenimente internaționale unde s-au lansat aceste colecții H&M realizate în colaborare cu designeri celebri, cele mai multe la New York, Londra… unde se întâmplau fix aceleași lucruri. Țin minte că, la evenimentul lansării colecției concepute de Alexander Wang, am făcut trocurile cu Irina Shayk, Adriana Lima și Lena Perminova. În concluzie, marketingul H&M, felul în care reușesc ei să creeze această așteptare, să scoată pe piață doar un număr limitat de produse și să te facă să te lupți să plătești sute de euro (colecțiile nu sunt chiar ieftine, deși mai accesibile în comparație cu cele ale caselor de modă) mi se pare că este un studiu de caz nimerit de parcurs la Harvard. Chiar în momentul în care citiți aceste rânduri are loc lansarea pentru public a acestei colecții în magazinul din Băneasa. Sunt curioasă în câte secunde se va epuiza și acolo.

Foto: PR

