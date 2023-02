Giulia Anghelescu, dezvăluiri inedite despre pasiunile sale: „Soțul îmi atrage atenția foarte des”

Giulia Anghelescu, în vârstă de 38 de ani, este căsătorită cu Vlad Huidu de 10 ani și au împreună doi copii. Vedeta este cunoscută pentru firea deschisă și nu se sfiește să ofere detalii din căsnicia sa și viața de familie. Astfel, artista a mărturisit ce fel de pasiune are și cum îi atrage atenția soțul atunci când exagerează.

Vedeta a dezvăluit că este adepta cumpărăturilor, iar când vine vorba despre modă, artista este la curent cu ultimele tendințe. Giulia a recunoscut că are o pasiune foarte mare pentru bocanci și îi place să își cumpere tot timpul încălțăminte nouă. Cu toate acestea, cântăreața a dezvăluit că nu este o fană înrăită a pantofilor și preferă să își achiziționeze doar câteva produse de bază pe care să le poarte o perioadă îndelungată.

„Am o pasiune majoră pentru bocanci. Nu știu dacă îi colecționez neapărat, dar pur și simplu nu mă pot abține. În schimb, la pantofi foarte rar îmi cumpăr o pereche. Clar cumpăr o pereche statement, super deosebită, nu neapărat de vreun brand măreț, ci trebuie să îmi placă foarte mult. Dar trebuie să îmi placă foarte mult. Sunt genul de persoană care poartă un an de zile încontinuu o pereche dacă i se pune pata. Soțul meu îmi atrage atenția foarte des că ar trebui să mai schimb încălțările. Nu de alta, dar pare că am o singură pereche. Nu prea. (n.r nu mai are loc în casă de bocanci) Sincer, tot dau și am mai dat în mod regulat. Ce să facem? Dacă tot apar, de nicăieri, nu știu”, a mărturisit Giulia Anghelescu, pentru ego.ro.