Georgina Rodriguez, declarații emoționante despre pierderea fiului său

Într-un interviu recent acordat revistei ELLE Spania, Georgina Rodriquez a vorbit deschis despre moartea fiului său, mărturisind că 2022 a fost cel mai „complicat” an din viața ei.

Aceasta a mai adăugat și că se simte norocoasă pentru familia pe care o are alături de Cristiano și că micuții lor sunt cele mai importante persoane din viața ei. Georgina Rodriquez a vorbit și despre relația cu celebrul fotbalist, recunoscând că acesta a ajutat-o să își îndeplinească visurile, însă a subliniat faptul că întotdeauna a fost o femeie extrem de muncitoare. De asemenea, a spus și că nu vrea să uite niciodată de unde vine și că singurul lucru de care are nevoie este dragostea familiei sale.

„Cu siguranță relația cu el mi-a permis să-mi îndeplinesc multe visuri, însă și înainte să-l cunosc, și după, am avut aceeași pasiune pentru tot ce am făcut. Când am fost femeie de serviciu, vânzătoare sau model.”