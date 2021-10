“Game of Thrones” se întoarce. Cum arată teaser-ul mult-așteptatului “House of the Dragon”

Vă era dor de dragoni? Vestea bună e că se întorc, în număr mare chiar. Vestea mai puțin bună pentru nerăbdători este că asta se va întâmpla abia anul viitor. Deocamdată, ne bucurăm de videourile de teasing cu care HBO Max începe să ne pregătească pentru un serial de senzație.

Acțiunea din House of the Dragon are loc cu 200 de ani înainte de evenimentele prezentate în Game of Thrones și spune povestea Casei Targaryen și a războiului civil care a devenit cunoscut sub numele de „Dansul Dragonilor”.

Scenariul este o adaptare după cartea lui George R. R. Martins Fire & Blood, care explică istoria familiei Targaryen, scoțând la iveală detalii despre una dintre cele mai puternice familii din istoria Westeros.

HBO a anunțat că primul sezon al serialului va avea zece episoade și a confirmat, în cadrul unui eveniment dedicat pieței europene, că 2022 este anul mult-așteptatei lansări.

Paddy Considine îl va juca pe regele Viserys Targaryen, în timp ce Emma D’Arcy o joacă pe prințesa Rhaenyra Targaryen, iar Matt Smith îl interpretează pe Daemon Targaryen.

„Zei, regi, foc și sânge. Visele nu ne-au făcut regi, dragonii ne-au făcut”, spune Daemon în trailer.

Într-un interviu acordat publicației Collider vara asta, actrița Olivia Cooke, și ea parte din cast ca interpretă a reginei Alicent Hightower, a declarat despre surprizele pe care le rezervă personajul ei: „Ce este uimitor la Game of Thrones, așa cum am văzut în serialul precedent, este că într-un sezon poți să urăști un personaj, iar în următorul să îl adori și să mergi până la capătul pământului pentru el. Pur și simplu nu știi unde te vor duce aceste personaje. Sunt atât de bine scrise. Aceasta este condiția umană, poți face lucruri oribile, dar apoi poți face și lucruri minunate. Este foarte complex și nu este deloc alb-negru.”

Citește și:

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro