Fotografii RARE cu fiica actriței Amy Adams, care a împlinit 11 ani

Aviana Olea Le Gallo, singurul copil al lui Amy Adams și al actorului Darren Le Gallo, a împlinit 11 ani weekendul trecut.

Părinții ei celebri au protejat-o mereu pe Aviana de lumina reflectoarelor, ținând la intimitatea ei, așa că faptul că de ziua ei au postat o fotografie cu ea este un eveniment rar și un motiv de bucurie pentru fani.

Pe 15 mai, Amy Adams i-a urat fiicei sale la mulți ani și printr-o postare pe Instagram, scriind: „Mă uimești constant cu umorul, inteligența și spiritul tău. Această zi este o adevărată sărbătoare. Te iubesc!” Mesajul a fost însoțit de un instantaneu alb-negru cu Aviana și Adams, care zâmbesc la cameră, îmbrăcate în pulovere tricotate.

Le Gallo, care postează pe Instagram mai frecvent decât Adams, a distribuit și el o fotografie de familie care nu face decât să confirme că Aviana seamănă mult mai tare cu mama ei decât cu el.

„Ești un om atât de incredibil • Sunt atât de mândru de tine • Spiritul tău • Inima ta • Creativitatea ta • Te ador #recunoscător,” i-a scris el fiicei sale.

Le Gallo și Adams au fost împreună mai bine de șase ani înainte ca acesta să o ceară de soție în primăvara lui 2008, dar nunta nu a avut loc decât mult mai târziu, în 2015. Cei doi au devenit părinți pe 15 mai 2010 și, de atunci, Le Gallo nu contenește să arate public cât de mult ține la cele două fete din viața lui.

Pe Amy Adams, care este mult mai prolifică decât Le Gallo când vine vorba de cariera actoricească, o poți vedea, luna asta, în filmul Netflix The Woman in the Window, un thriller psihologic în regia lui Joe Wright, bazat pe romanul cu același nume scris de A.J.Finn.

Citește și:

Foto: Arhiva ELLE