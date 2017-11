De ce Amy Adams a asteptat 14 ani inainte de a se casatori

Amy Adams si sotul ei, Darren Le Gallo, au format un cuplu timp de 14 ani inainte de a se casatori in mai 2015.

Actrita a vorbit acum despre decizia ei de a astepta atatia ani inainte de a face marele pas.

Amy Adams, actrita nominalizata de cinci ori la Premiile Oscar, a precizat ca decizia ei a avut la baza dorinta de a evita atentia care se acorda in mod normal casatoriilor de la Hollywood.

Intr-un interviu acordat E!News, Amy Adams a vorbit despre cum percepe momentele in care se afla in centrul atentiei. “Este mai rau decat nunta mea. Nu sunt genul acesta de persoana. Am evitat atat timp ca sa ma casatoresc pentru ca nu imi place cand lumea se uita la mine”, a precizat actrita.

“Nu imi place sa fiu in centrul atentiei. Cand promovez un film, trebuie sa fiu acolo pentru film si pentru regizor”.

Un lucru pozitiv a avut de spus insa despre nunta ei: “M-am distrat foarte bine la nunta”.

Amy Adams si sotul ei, Darren Le Gallo, au impreuna o fetita, Aviana, in varsta de 7 ani.

