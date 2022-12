Fostul Principe Nicolae, mărturisiri neașteptate despre Casa Regală și îndepărtarea lui de la tron: „Comportamentul meu ar fi fost motivul”

Fostul Principe Nicolae al României a vorbit deschis despre Casa Regală și momentele tensionate dintre membrii familiei. Acesta a dezvăluit care a fost motivul pentru care a fost îndepărtat de la tron și cine a luat această decizie.

Invitat în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, Fostul Principe Nicolae, al treilea în ordinea de succesiune la coroana României, a răspuns întrebărilor referitoare la conflictele cu Casa Regală. De asemenea, acesta a vorbit despre momentele prețioase petrecute alături de bunicul lui, Regele Mihai I , și copilăria sa.

Potrivit declarațiilor sale, Fostul Principe Nicolae a avut o copilărie normală, fără să fie privilegiat pentru faptul că făcea parte din familia regală a României. El a povestit că s-a integrat cu toți copiii și făcea aceleași activități alături de ei.

„Am avut o copilărie destul de normală, pur și simplu eu am fost Nicolae. Un om simplu, ca aproape toți copiii din lume. Făceam tot ce făceau și ceilalți copii din sat sau de la școală”, a spus Fostul Principe Nicolae.

Fostul Principe Nicolae a spus că ultima dată când l-a văzut pe Regele Mihai a fost înainte de ziua de naștere a bunicii sale. Acesta a precizat că starea de sănătate a monarhului se deteriorase destul de tare, întâlnirea având loc în 2015.

Referitor la decizia Casei Regale din 2015 ce a prevăzut îndepărtarea Principelui Nicolae de la tron, acesta este de părere că Regele Mihai nu știa despre această intenție și nici nu ar fi văzut documentul semnat.

„Nu știa nimic (n.r Regele Mihai). Și nu am niciun dubiu că el știa că s-a pus semnătura pe acea hârtie. De fapt nu am văzut niciodată originalul prin care mi se retrage titlul. Comportamentul meu ar fi fost motivul. Unul singur a fost deranjat. O singură persoană, un bărbat din familie a fost deranjat. E Principele Radu. A fost treptată (n.r schimbarea Principelui). Am avut toată încrederea în familia mea”, a completat Fostul Principe Nicolae.