A fost desemnat Cel mai bine plătit actor al anului 2019

Dwayne The Rock Johnson, căci despre el este vorba, este cel mai bine plătit actor al anului 2019!

Starul din franciza Fast & Furious ocupă primul loc în acest clasament, cu venituri de peste 89,4 milioane de dolari acumulate în ultimele 12 luni. Actorul în vârstă de 47 de ani va primi fabuloasa sumă de 23,5 milioane de dolari pentru rolul său din Jumanji: Next Level – acesta fiind și cea mai mare sumă primită până acum pentru un rol – și va primi 15% din suma acumulată la box-office de primul film Jumanji, care a strâns aproape 1 miliard de dolari în 2017.

În plus, The Rock primește 700.000 de dolari pentru fiecare episod al serialului Ballers, iar pentru colaborarea cu brand-ul Under Armour o sumă confidențială, dar cu minim șapte cifre.

Dwayne The Rock Johnson a mai fost desemnat cel mai bine plătit actor și în 2016, iar în 2017 și 2018 s-a clasat pe locul doi.

În topul din acest an, The Rock este urmat de Chris Hemsworth (76,4 milioane de dolari) și Robert Downey Jr. (66 milioane de dolari). Clasamentul este completat de Akshay Kumar (65 milioane de dolari), Jackie Chan (58 milioane de dolari), Bradley Cooper (57 milioane de dolari), Adam Sandler (57 milioane de dolari), Chris Evans (43.5 milioane de dolari), Paul Rudd (41 milioane de dolari) și Will Smith (35 milioane de dolari).

Foto: PR

