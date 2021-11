Florin Zamfirescu, declarații de susținere pentru George Burcea

Actorul Florin Zamfirescu a comentat situația iscată de declarațiile instigatoare ale lui George Burcea, arătându-și susținerea pentru acesta. Cu o carieră impresionantă în film și teatru și peste 40 de ani ca pedagog, actorul în vârstă de 72 de ani a declarat că izbucnirea lui Burcea i se pare una firească. George Burcea a șocat publicul atunci când, într-o transmisiune live pe propriile canale, a răbufnit într-o serie de declarații instigatoare la violență.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani (…) Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați (…) bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită, probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România…', a spus acesta.

Declarațiile lui Florin Zamfirescu au apărut după ce activista Alina Dumitriu a semnalat pe propriul cont de Facebook derapajul lui Burcea, iar directorul editurii Hyperliteratura, unde Burcea își lansase recent o carte devenită în scurt timp bestseller, care tratează și violența din propria familie, a anunțat că volumul va fi retras de pe piață. Ulterior, și George Burcea și-a cerut scuze pentru declarațiile sale, pe care le-a prezentat drept motivate de furie. „Am avut o reacție de care îmi este foarte rușine (…) Am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste.”

În acest context, declarațiile lui Florin Zamfirescu au stârnit îngrijorare în rândul publicului.

„Reacția lui mi se pare foarte firească. Eu am avut un conflict cu George Burcea dintr-o neînțelegere, dar m-am interesat pe parcurs, am aflat anumite lucruri despre el. Din câte am înțeles scrie și cărți, el este un individ repezit, pripit și care se enervează repede. Asta pentru mine înseamnă o energie debordantă. Niciodată o energie nu este rea sau bună, ci este prost folosită sau bine folosită. Eu aș vrea să mă împrietenesc cu el, pentru că mă interesează foarte mult. Îl apreciez foarte mult, contrar părerii lui inițiale că eu l-am jignit. (…) Noi trăim niște vremuri îngrozitoare, politice, financiare. Acum ne-am găsit pe George Burcea, are și el niște reacții. Fetele acelea meritau nu doar vorbele lui Burcea”, a declarat Florin Zamfirescu.

George Burcea este actor și a jucat cel mai recent în serialul Wednesday, inspirat de Familia Addams și realizat de Tim Burton în România. În rolul principal al producției se regăsește actrița Catherine Zeta-Jones. George Burcea a fost căsătorit cu cântăreața Andreea Bălan, cu care are două fiice. Acum, partenera sa de viață este Viviana Sposub.

