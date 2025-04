Fiul Cătălinei Grama îi calcă pe urme mamei sale. Achim a jucat într-un film de scurtmetraj: „E foarte bun la asta”

Cătălina Grama, cunoscută publicului larg drept Jojo, radiază de mândrie când vorbește despre fiul ei, Achim, care, la doar 13 ani și jumătate, pare să moștenească nu doar talentul actoricesc al mamei, ci și pasiunea pentru această artă. Într-un interviu oferit recent, actrița a dezvăluit că fiul său a obținut un rol principal într-un scurtmetraj regizat de doi cineaști americani și a impresionat prin naturalețea cu care a interpretat replicile în limba engleză, dovedind un nivel de fluență peste așteptări.

Jojo și partenerul ei de viață, actorul Paul Ipate, și-au încurajat copiii să exploreze activități variate, de la cursuri extrașcolare la implicarea în proiecte creative. Atunci când cei doi au pus bazele unei școli de actorie, copiii au devenit curioși și s-au alăturat cu entuziasm cursurilor. Ceea ce a început ca o joacă s-a transformat rapid într-o pasiune pentru scenă.

Achim a început să participe la castinguri, dorindu-și să vadă cum e lumea filmului și dincolo de sala de curs. Actrița a fost atentă să îl pregătească și pentru momentele în care lucrurile nu ies cum îți dorești, explicându-i că respingerile fac parte din acest drum. Totuși, recent, a venit și prima mare realizare.

„Achim a luat un casting și a filmat pentru un scurtmetraj cu doi regizori americani, așteptăm să-l vedem. A luat un casting la Domnica Cârciumaru pentru acest scurtmetraj, unde a jucat unul dintre rolurile principale. I-a plăcut foarte mult experiența. A jucat în engleză, e foarte bun la asta. A făcut engleză Cambridge încă de când era foarte mic și are un accent foarte bun. Stăpânește foarte bine limba, e fluent în limba engleză și i-a plăcut foarte multă experiența. De unde ziceam că vrea în spatele camerelor de filmat, acum un pic îl tentează, i-a plăcut”, a povestit Jojo pentru CIAO.RO.

Actrița nu a putut fi prezentă pe platourile de filmare din cauza programului său încărcat, însă Paul Ipate a fost cel care l-a însoțit pe Achim și s-a ocupat de partea logistică în zilele de filmare.

„Mireasă fără voie”, spectacolul cu care s-a lansat Teatrul Maidan, compania de teatru independent fondată de Jojo Cătălina Grama, Andrei Mateiu și Paul Ipate, a avut premiera vineri seara, la Sala Dalles.

Monica Anghel împreună cu familia, Domnica Cârciumaru, Emily Burghelea, copiii Cătălinei Grama au fost parte dintre „nuntașii' invitați speciali la premiera de gală a spectacolului „Mireasă fără voie” care și-a anunțat deja mai multe reprezentații în țară în luna mai.

Bineînțeles, Achim și Zora au fost în centrul atenției, pozând cu mândrie alături de mama lor după terminarea spectacolului.

„Iar am fost mireasă, de data aceasta fără voie, așa cum spune titlul spectacolului, dar cu bunăvoie și voie bună, așa cum e și de așteptat când vine vorba despre comedie. Am lucrat cu toții foarte mult pentru acest proiect care marchează și începutul drumului nostru ca producători independenți de teatru. Eram nerăbdători să auzim hohotele de râs din sală și reacțiile de după piesă, iar acum abia așteptăm să călătorim cu spectacolul în cât mai multe locuri din țară. Menirea companiei noastre pe care am denumit-o Teatrul Maidan este să ajungă cu proiecte independente la cât mai mulți oameni, prin cât mai mulți actori și oameni de cultură valoroși, și să aducă bucurie, revelații, povești de tot felul și multă bună dispoziție.”, a declarat cu emoție Cătălina Grama.