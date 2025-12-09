Fiica lui Nicolai Tand a împlinit 15 ani. Ce mesaj a transmis celebrul chef pentru Ilona: „Prima iubire din viața noastră”

Nicolai Tand i-a făcut o urare înduioșătoare fiicei sale, Ilona, care a împlinit 15 ani.

1. Fiica lui Nicolai Tand
Nicolai Tand și soția lui, Monica, sunt căsătoriți religios din anul 2018 și au împreună doi copii, pe Ilona și pe Iancu. Recent, în familia lor a fost motiv de sărbătoare, pentru că Ilona a împlinit 15 ani. 

Ilona, fiica lui Nicolai Tand, a împlinit 15 ani

Nicolai Tand a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru fiica lui, Ilona, care a împlinit recent 15 ani. Urarea făcută de celebrul chef a fost însoțită de mai multe imagini rare cu adolescenta, iar fanii au putut să observe cât de mult a crescut.

„Prima iubire din viața noastră: Ilona
La mulți ani senini și luminoși ca tine!”, a scris Nicolai Tand pe contul său personal de Instagram. 

Nicolai Tand, detalii inedite despre fiica lui, Ilona

Ilona, fiica lui Nicolai Tand, este pasionată de teatru și muzică, pasiuni cultivate încă din copilărie. Deși a moștenit de la tatăl ei dragostea pentru gătit, adolescenta își dorește să urmeze un alt drum în viață, alegând artele ca domeniu de interes, spre mândria părinților săi.

Cu toate că preferă să-și păstreze viața de familie departe de atenția publicului, Nicolai și Monica Tand împărtășesc ocazional imagini alături de cei doi copii, dezvăluind momente de bucurie alături de aceștia.

Pe lângă meseria de bucătar, Nicolai Tand este un tată dedicat, încurajându-i pe cei doi copii ai săi, Ilona și Iancu, să-și urmeze propriile interese și preocupări, fără a le impune să calce pe urmele sale. Chiar dacă Ilona manifestă o pasiune pentru gătit, interesul ei principal rămâne în zona artistică.

„E pasionată de teatru și de muzică încă de când era mică, iar noi am încurajat-o să facă ceea ce îi place. De vreo doi ani merge în fiecare vară la cursurile școlii de vară West End din Londra. E o experiență super interesantă pentru că întâlnește tineri din diverse parti ale lumii și sunt câteva zile intense de masterclass-uri de dans, actorie, muzică. Cel mai fain e că la final pun în scena și un spectacol, la His Majesty Theater, unde se joacă Phantom of the opera. Noi suntem super fericiți să o vedem așa încântată!”, a declarat Nicolai Tand pentru viva.ro.

Într-un interviu, Nicolai Tand a dezvăluit că, atunci când vine vorba de gătit acasă, fiica lui, Ilona, este cea care îl ajută cu mare plăcere, fiind pasionată de bucătărie.

„Ea gătește binișor. (…) Nu gătește în fiecare zi, dar când se apucă să facă mâncare, chiar se pricepe, mâncarea are gust. Monica mea gătește mai rar, dar dă un gust senzațional la mâncare. Iancu, fiul nostru e degustătorul. Lui îi place să mănânce bine. Face diferența între o mâncare bună și foarte bună. Sau dacă nu e așa bună. Așa e când îi obișnuiești de mici, când ei sunt educați în mediul acesta”, spunea Nicolai Tand pentru revista VIVA!

