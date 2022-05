Fiica lui Jojo a fost internată în spital. Ce a pățit micuța Zora

Jojo a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare cu ce probleme de sănătate s-a confruntat fiica ei, Zora.

Zora, fetița lui Jojo și a lui Paul Ipate, a avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele zile și a fost și internată în spital pentru o scurtă perioadă.

Totul s-a întâmplat cu puține zile înainte de Paște, iar primul afectat a fost Achim, fiul pe care actrița îl are dintr-o relație anterioară. Din fericire, acesta și-a revenit destul de repede.

La scurt timp după aceea și Zora, fiica de 5 ani a lui Jojo și a lui Paul Ipate, a luat virusul, însă în cazul ei a fost nevoie de internare și de ajutorul medicilor.

„La câteva zile după, Zora a luat și ea virusul și s-a deshidratat destul de tare. Așa că am ajuns cu ea la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu”. Vineri dimineața, înainte de premiera piesei „O farsă de 2 lei”, am internat-o pe Zora la spital pentru că era deshidratată și apatică. A rămas acolo cu mama câteva ore, până când am terminat eu și cu Paul spectacolul. După premieră am fugit la spital și m-am internat eu cu ea.”, a dezvăluit actrița pe social media.