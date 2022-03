Ce superbă declarație de dragoste i-a făcut Jojo lui Paul Ipate de ziua lui de naștere

Paul Ipate a împlinit 37 de ani pe 17 martie. Cu ocazia asta, partenera actorului, Cătălina Grama sau Jojo, așa cum este cunoscută publicului, i-a transmis acestuia un mesaj emoționant.

Jojo i-a făcut lui Paul Ipate o superbă declarație de dragoste pe contul personal de Instagram. Mesajul înduioșător transmis de actriță a fost însoțit de o serie de imagini cu cei doi.

De asemenea, Paul Ipate a avut parte și de o surpriză din partea colegilor și prietenilor după premiera unei piese de teatru.

Jojo și Paul Ipate sunt într-o relație din 2014 și au împreună o fetiță, Zora. Actrița mai are un băiat, pe nume Achim, dintr-o relație anterioară.

Paul Ipate a vorbit în podcast-ul prezentat de Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu despre cum l-a schimbat partenera lui, Jojo, de-a lungul timpului.

„Eu am avut un respect pentru Cătălina și îl am în continuare, dar e acel tip de respect în care nu-ți permiți să te comporți într-un fel, nu ca să nu jignești, nu ca să demonstrezi ceva, ci pentru că omul este atât de mișto și de rafinat, încât și tu îți dorești să fii la fel de rafinat. Cătălina a făcut din mine un bărbat mișto. În momentul în care ne-am combinat, eu nu mă priveam pe mine ca un bărbat, ci ca un băiat de treabă. Nu aveam încredere în mine să mă privesc altfel, să evoluez” , a declarat actorul în cadrul interviului.

În ceea ce privește modul în care se împacă viața personală cu cea profesională, Paul Ipate a dezvăluit că a refuzat de multe ori să lucreze alături de partenera lui.

„Am refuzat foarte multe campanii. Am fost foarte rigid în privința asta și, la început, am refuzat să lucrez cu ea și în continuare refuz să lucrez cu ea, pentru că nu cred că o relație poate avea o viață lungă dacă stai atât de mult, inclusiv la muncă, cu partenerul. Nu mi se pare ok. Am făcut o piesă de teatru, două împreună, dar au fost și piese pe care le-am refuzat pentru că era și Cătălina. Ea, de exemplu, nu are o problemă cu chestia asta”, a mai continuat actorul.