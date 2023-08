Fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Năstase a împlinit 20 de ani. Mesajul emoționant transmis de vedetă: „Este vârsta la care totul e magic”

Fiica cea mare a Amaliei și a lui Ilie Năstase, Alessia Năstase, a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 20 de ani. Cu ocazia aniversării sale, tânăra s-a bucurat de toată atenția celor dragi, care au avut grijă să o facă să se simtă cu adevărat specială. Mama ei, Amalia Năstase, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care i-a urat acesteia un călduros La mulți ani.

Tânăra, care studiază la Paris, are o pasiune puternică pentru domeniul în care a excelat celebrul său tată. Alessia este primul copil al fostului cuplu Amalia și Ilie Năstase și s-a născut pe 28 iulie 2003. Ea a ales să urmeze studii în domeniul Artei la o universitate din Franța. Fericirea părinților ei a fost cu atât mai mare, deoarece tânăra a primit și o bursă de studii, ceea ce a fost o mare bucurie și o confirmare a talentului și pasiunii sale.

Amalia Năstase a dorit să marcheze într-un mod special ziua fiicei sale cea mare și a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare un colaj emoționant realizat din mai multe fotografii cu Alessia. Începând cu o imagine adorabilă în care Alessia era încă foarte mică, Amalia a adăugat întrebarea: „Când s-a întâmplat asta? Deja au trecut 20 de ani?” Gestul său a fost o dovadă a dragostei și mândriei de mamă, iar urările de la prieteni și fani nu au întârziat să apară, împărtășind și ei bucuria de a sărbători acest moment special al fiicei lor.

Acum doi ani, Amalia Năstase a împărtășit cu bucurie vestea că fiica sa cea mare a primit o bursă de studii la Școala de Design Parsons din Paris, specializarea Fine Arts. Alessia s-a pregătit să înceapă o nouă etapă a vieții ei și s-a mutat în Franța pentru a urma studiile. Mama sa a fost extrem de mândră de reușita ei și a susținut-o în decizia ei de a urma pasiunea pentru artă într-o țară străină.

„Pe tata l-am sunat și i-am spus că am intrat. Era foarte fericit, mai ales când a aflat că am și bursă. Nu știa ce să zică. Era șocat. Mai ales că, nu era vorba despre el, dar avea de-a face cu tenisul și s-a emoționat”, spunea Alessia Năstase în 2021, potrivit Unica.ro .

Într-un interviu acordat cu doi ani în urmă, fostul tenismen Ilie Năstase s-a declarat mândru de fiicele sale, Alessia și Emma, pe care le are din căsnicia cu Amalia Năstase.

„Cum să mă simt altfel decât mândru de fetele mele! Alessia desenează de la vârsta de 3-4 ani. Eu am făcut ce a vrut ea. Nu am îndrumat-o către tenis. Când era mică, venea un profesor de două ori pe săptămână și făceau amândouă desen, însă celei mici nu-i plăcea. Ea e cu fotbalul acum, joacă în echipa școlii. Nu am emoții legat de cum se va descurca într-o țară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreață, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”, a spus atunci Ilie Năstase.