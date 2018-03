EXCLUSIV – INNA: „Am muncit, am sperat și am ajuns să îmi trăiesc visul!”

Între Istanbul și Mexic, între show-uri, concerte și nenumărate evenimente, INNA a stat de vorbă cu ELLE despre experiența nouă și unică pe care a trăit-o anul acesta la Milano, printre altele.

Probabil că ai citit deja pe site-ul nostru – și dacă nu ai făcut-o, e musai să o faci – despre interviul exclusiv pe care l-a realizat chiar cu Tommy Hilfiger face-to-face, în culisele show-ului său de la Milano Fashion Week, unde s-a bucurat și de un loc front row – și cred că toată lumea știe ce înseamnă pentru o fashionistă acest lucru. „A fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am avut“, îmi mărturisește ea.

„A fost primul meu show la un Fashion Week. Când am aflat că voi face o ședință foto la Milano pentru revista ELLE cu ținute de la Tommy Hilfiger și că echipa lor și-a dorit să port piese de la ei, nu am putut decât să mă bucur. Iar când Domnica mi-a spus că urmează să merg și la show, ca invitat special, am fost și mai fericită. Ceea ce mi-a depășit orice așteptare a fost să merg în backstage și să îi iau personal interviu lui Tommy. Am fost atât de emoționată! Mai ales că eu sunt obișnuită să dau interviuri, nu să fiu eu cea care intervievează. E o persoană caldă, prietenoasă, a fost o plăcere să îl cunosc!“.

INNA poartă ținute Tommy Hilfiger în întreg editorialul de modă pe care îl vezi în ELLE Aprilie 2018. Are o relație aparte cu brand-ul despre care spune că e „cool, creativ, în care mă simt bine și cred că acest lucru se vede și din fotografii“. În plus, chiar maestrul Hilfiger are o conexiune specială cu muzica, iar Inna îmi povestește mai multe despre ce a aflat chiar de la el: „Mi-a spus că este inspirat de mai mulți artiști din industria muzicală globală, de la Cardi B la Pharrell, și cred că muzica în general inspiră oameni din toate domeniile. Nu există om să nu asculte muzică în fiecare zi, chiar și fără să vrea: când face sport, poate chiar și când se plimbă, când lucrează, când călătorește, când creează“.

Dar așa cum Hilfiger are o relație aparte cu muzica, la fel are INNA cu moda. „Moda este importantă pentru mine, dar nu sunt chiar o victimă a ei (râde, n. red.). Adică aleg mereu piese care îmi plac, care mă reprezintă, dar încerc să urmăresc și tendințele. Sunt foarte atentă la ținutele pe care le port pe scenă, la ședințele foto, în videoclipuri. Îmi iau inspirația de pe Pinterest, de la oamenii pe care îi văd pe stradă, pe Instagram.“

Nu pot să nu observ că stilul ei a evoluat mult de-a lungul timpului, s-a conturat, s-a dezvoltat. Dar o las pe ea să îți spună: „am început să am mult mai multă încredere în mine și în alegerile mele, chiar dacă lucrez cu stiliști. Să mă informez mai mult, să știu exact ce mi se potrivește și ce nu. Simt că am evoluat, am un stil mult mai versatil, îmi place să mă îmbrac casual, cool, sexy, să combin elemente deosebite sau neașteptate. Ador vintage shop-urile din Barcelona, spre exemplu. Pe scenă îmi place să port piese deosebite, poate cu mai mult glitter; paiete, în general bustiere cool și pantaloni sporty. În viața de zi cu zi sunt foarte casual – jeanși, pantofi sport, hanorace“.

Citește continuarea interviului, unde vorbește despre cea mai nouă colaborare cu Tommy Hilfiger, influență, concerte, dar și business în ediția de aprilie a revistei ELLE, care este începând de astăzi disponibilă pe piață!

Fotografii: Dan Beleiu.

Realizatori: Roxana Voloșeniuc și Domnica Mărgescu.

Produsele TommyxGigi vor fi disponibile în magazinele selecȚionate Tommy Hilfiger.

Machiaj: Make-up and Beauty Studio.

Coafură: Adonis Enache/Endorphin Lab.

