Eva Mendes face valuri cu părerile ei despre parenting

Într-o postare de luni, de pe Instagram, Eva Mendes a scris: „Sunt deseori întrebată care este rochia mea preferată de pe covorul roșu. Acest @versace este cu siguranță în top. Nu sunt întrebată foarte des care este citatul meu preferat despre parenting, dar îl voi posta oricum: Pălmuirea face pentru dezvoltarea unui copil ceea ce face lovirea unui partener pentru o căsnicie.”

Actrița are două fiice cu Ryan Gosling, pe Esmeralda Amada, de 6 ani, și pe Amada Lee, de 4 ani. În septembrie 2019, ea a declarat pentru Access Daily despre cum e să crești copii: „E atât de greu, desigur. Dar ai sentimentul că… la finalul zilei, le băgăm la culcare și eu și Ryan ne uităm unul la celălalt și suntem la modul: Am reușit, am reușit. Am scăpat relativ teferi.”

Nu toți comentatorii au fost de acord cu viziunea lui Mendes despre lovirea copiilor, ba chiar cineva a spus: „Nu știu. Mi s-a dat bătaie și acum sunt un adult respectuos. Și credeți-mă, am meritat acele palme. Am fost un neastâmpărat.”

Mendes a răspuns: „Vă mulțumesc pentru comentariu. Mă bucur că suntem de acord să nu fim de acord. Vreau ca această pagină să ofere posibilitatea asta într-un mod plin de afecțiune. Fiecare decide cum să-și crească copii, și nici eu nu am idee ce fac, de cele mai multe ori'.

„Acest lucru nu a venit cu un manual de ultilizare”, a adăugat ea despre a fi părinte „așa că atunci când găsesc ceva care rezonează cu mine, dau mai departe. Lotsa love ❤️”.

Unui alt comentator care s-a declarat nemulțumit de citatul actriței, Eva i-a răspuns la fel de împăciuitor, subliniind încă o dată că nu și-a dorit decât să împărtășească cu followerii ei un citat care i s-a părut puternic.

Mendes a luat o pauză de la actorie pentru a se ocupa de creșterea fiicelor sale, lucru despre care a vorbit în octombrie, într-un interviu acordat Sydney Morning Herald: „Le apreciez și mă uit cu admirație la femeile care pot face totul, dar nu sunt una dintre ele, și, din fericire, am opțiunea de a nu lucra și înțeleg cât de norocoasă sunt că o am. A fost atât de minunat să mă incubez cu copiii mei, dar acum au 4 și 6 ani, și simt că ambiția mea [profesională] revine.”

Foto: Arhiva ELLE

