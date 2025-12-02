Eva, fiica Andreei Berecleanu, imagini rare cu tatăl ei, Andrei Zaharescu. Ce mesaj a transmis tânăra

Eva, fiica Andreei Berecleanu, a dezvăluit imagini inedite alături de tatăl ei, Andrei Zaharescu.

Eva Zaharescu și Andrei Zaharescu
Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. Fostul prezentator TV mai are o fată, pe nume Catinca, din mariajul cu actrița Oana Mereuță. În prezent, Andrei Zaharescu este căsătorit cu Cosmina Ionescu, alături de care are și un copil. În ceea ce o privește pe Andreea Berecleanu, ea formează un cuplu alături de medicul estetician Constantin Stan. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016.

Eva, fiica Andreei Berecleanu, imagini rare cu tatăl ei

Pe Instagram, Eva, fiica Andreei Berecleanu, a publicat mai multe imagini alături de tatăl ei, Andrei Zaharescu. Tânăra și-a luat prin surprindere părinții cu un mesaj plin de emoție și profunzime, pe care l-a transmis de Sfântul Andrei. 

„Astăzi sărbătoresc una dintre cele mai importante zile din an pentru mine, o zi dedicată familiei mele. Tată, chiar dacă viața a așezat oceane între noi, n-ai fost niciodată departe de inima mea. Timpul și distanța au schimbat multe lucruri, dar nu au schimbat niciodată adevărul că ești tatăl meu, că ești mereu în inima mea și că asta va însemna întotdeauna ceva important pentru mine. Prin toate experiențele, am învățat ce înseamnă cu adevărat familia. Nu doar oameni sub același acoperiș, ci dragoste care supraviețuiește timpului, alegerilor, tăcerilor și miilor de kilometri. Și abia acum înțeleg cu adevărat cât de norocoasă sunt, pentru că în loc să pierd, am câștigat două familii. Sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-ai oferit. Prin prezență și prin amintiri, prin efort și prin lecții pe care le-am înțeles abia după ani. Port bucăți din tine în persoana care devin. Chiar și lucrurile care au fost cândva dificile m-au învățat să devin mai puternică și mai înțeleaptă.”

Eva Zaharescu a vorbit despre legătura specială pe care o are atât cu mama ei, Andreea Berecleanu, cât și cu tatăl ei, Andrei Zaharescu. 

„Mamă, puterea ta este ceva ce niciun cuvânt nu poate cuprinde. Ai iubit în feluri care au însemnat mai mult decât iubire. Ai purtat curaj, răbdare și lumină exact când era nevoie. Ai fost iubirea care a rămas. Forța tăcută din fiecare zi a mea. Când lumea părea nesigură, tu erai certitudinea mea. Când viața devenea grea, tu erai tot acolo, lângă mine. Dacă știu ce înseamnă căldura, este datorită brațelor tale. Dacă știu ce înseamnă acasă, este datorită ție. Astăzi vreau doar să știți amândoi asta: nu vă iau niciodată de-a gata. Vă port în tot ceea ce sunt și în tot ceea ce sper să devin. Tată, îți doresc fericire, bucurie și lumină, oriunde te va duce viața de acum înainte. Mamă, îți doresc ca iubirea pe care o dăruiești să se întoarcă la tine în cele mai frumoase moduri. Și promit ceva: voi face mereu tot ce pot ca să fiți mândri că sunt fiica voastră. Mulțumesc că ați ales să fiți așa cum sunteți, nu aș schimba nimic. La mulți ani, tată. La mulți ani de ziua numelui, mamă.”

Andreea Berecleanu, despre divorțul de Andrei Zaharescu

Andreea Berecleanu a vorbit acum ceva timp despre divorțul de fostul partener, dar și despre cum au reușit cei doi copii să treacă peste separarea părinților, spunând că a apelat la un psiholog pentru a afla dacă aceștia au fost afectați.

„Ei, mutându-se la un moment dat în sistem britanic, la doi ani de la divorț, am renunțat atunci la sistemul de stat pentru că lucrurile erau incerte și se schimbau de la o zi la alta în sistemul de stat românesc, cum se întâmplă și acum. M-am enervat, era noiembrie și i-am mutat. A fost foarte greu pentru ei. La un moment dat, am vrut să meargă la psihologul școlii să vadă dacă există vreo rană legată de divorț. Mi-a spus că nu există, pentru că, practic, în momentul în care eu am divorțat, s-a produs ceva”, a povestit Andreea Berecleanu în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Andreea Berecleanu a menționat că actualul ei soț, Constantin Stan, are o relație de prietenie cu cei doi copii ai ei și că acesta s-a înțeles încă de la început foarte bine cu Eva și Petru.

„Fostul meu soț a plecat din țară, deci contactul nu a mai fost fizic, doar telefonic și ei au trăit din acel moment alături de noua familie formată din mine și Constantin. Au fost foarte bine primiți de Constantin și s-au simțit foarte bine alături de el. El nu și-a atribuit nici o secundă, nici atunci și nici în zilele noastre rolul de tată, pentru că tatăl lor a existat 100% în viața lor, ci rolul de prieten foarte bun. (…) A contat foarte mult faptul că au ținut contactul permanent cu tatăl lor.”

Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: „Depresia este o boală, nu e o vină…'

