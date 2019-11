Emilia Clarke vorbește deschis despre presiunea de a filma scene nud în serialul Game of Thrones

Emilia Clarke a declarat în cadrul podcast-ului „Armchair Expert”, a cărui gazdă este actorul Dax Shepard faptul că experiența din serialul Game of Thrones a ajutat-o să fie mult mai încrezătoare cu privire la propria persoană și rolurile pe care le va avea și după ce serialul a luat sfârșit. „Acum am un simț mult mai practic cu care sunt confortabilă și mă simt bine cu ceea ce fac. Chiar am avut câteva frici înainte de a filma acele scene și le-am spus producătorilor: ‘Nu, foaia rămâne acolo.’ Ia ei mi-au spus că nu îi pot dezamăgi pe fanii serialului.”

Actrița în vârstă de 33 de ani a dezvăluit faptul că a fost o experiență cu totul nouă pentru ea: „Am luat rolul, iar după mi-au trimis scenariul și în timp ce îl citeam, mă gândeam: ‘Oh, aici este provocarea.’ Dar, terminând școala de teatru, am luat acest rol precum un job, iar dacă este în scenariu îl voi interpreta așa cum este nevoie. Totul va fi în regulă.”

Emilia a început să filmeze pentru serialul Game of Thrones atunci când avea 23 de ani și a mai dezvăluit faptul că uneori lucrurile de pe platoul de filmare erau atât de dificile, încât ajungea să plângă în baie chiar înainte de a filma acele scene nud. Emilia a spus că ea avea un singur gând în minte atunci când trecea prin momente grele: „Chiar dacă simt că este greșit, o să plâng în baie și apoi voi filma scena și totul va fi complet în regulă.”

Din fericire, Emilia l-a avut alături pe colegul său, Jason Momoa, care a susținut-o și i-a spus că este normal să aibă aceste sentimente: „În mod cert a fost dificil, tocmai de asta scenele pe care le-am filmat alături de Jason au fost minunate. El a avut grijă de mine într-un moment în care nu știam că am nevoie de grija altcuiva.”

Recent, Emilia Clarke a fost sinceră și a vorbit despre o perioadă dificilă din viața ei, mai precis cea în care ea a fost diagnosticată cu hemoragie subarahnoidă la vârsta de 24 de ani. În 2011 ea a suferit un anevrism cerebral și a fost operată de trei ori pe creier. Ea a spus că a ajuns la spital după un antrenament la sală, simțind o durere extrem de mare și și-a pierdut cunoștința.

Ea a pus și bazele unei organizații caritabile destinată persoanelor care au trecut prin experiențe similare și au nevoie de recuperare. „Întreaga experiență m-a inspirat să lansez ‘SameYou.’ Viața oamenilor se transformă complet în momentul în care au parte de o operație de creier și interesul lor este să se refacă, și nu este vorba doar de primele săptămâni în care ai nevoie de ajutor, ci ai nevoie de ajutor mai mulți ani. Vreau să găsesc o persoană care să le ofere răspunsurile de care au nevoie și care îi poate ajuta, spunându-le că nu sunt singuri în acele momente grele.”

