Emi de la Noaptea Târziu are un regret după nuntă: „Am fost prea haosați și am uitat”

Recent, Emi de la Noaptea Târziu și partenera lui, Mădălina, s-au căsătorit religios, la câteva zile de când cei doi au avut cununia civilă. Artistul și soția lui au făcut pasul acesta după trei ani de relație.

Emi de la Noaptea Târziu a vorbit despre nuntă și despre cum a decurs acest eveniment important din viața lui. Artistul nu a ascuns faptul că are un regret legat de nuntă și a dezvăluit care este acela.

„Nu există perfecțiune, dar a fost 90% perfect. Am fost prea haosați și am uitat detalii personale importante, adică poze cu oameni din familie și ne macină puțin că nu am făcut. În rest, totul a fost ideal. Toți invitații ne-au sunat a doua, a treia zi și ne-au felicitat, au spus că a fost totul foarte frumos. Mica problemă a fost că nu am făcut poze cu familia. Îți dai seama că ne roade puțin…”, a spus Emi pentru Impact.ro.