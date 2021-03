Elton John acuză Vaticanul de ipocrizie, după ce Biserica denunță homosexualitatea drept păcat

Elton John acuză Vaticanul de ipocrizie, după ce Biserica Catolică a făcut publică o declarație oficială prin intermediul căreia contrazice afirmațiile îngăduitoare ale Papei Francisc cu privire la căsătoria între persoanele de același sex. Motivul, spune artistul, este că Vaticanul a fost unul dintre investitorii în filmul despre viața sa, Rocketman, care îi înfățișează fără ocolișuri viața de bărbat gay și modul în care a ajuns să aibă o relație fericită cu soțul său, David Furnish.

Motivul pentru care Elton John acuză Vaticanul de ipocrizie este o declarație din partea Bisericii care anunță că nu susține căsătoriile între persoane de același sex. „Nu este normal să binecuvântezi o relație în afara căsătoriei (în afara uniunii indisolubile între un bărbat și o femeie deschisă în sine către a da viață), așa cum este cazul uniunilor între persoane de același sex.” Aceeași declarație spune că homosexualitatea ar fi o alegere și că nu pot fi încurajate „o alegere și un mod de viață care nu pot fi recunoscute ca fiind în mod obiectiv conforme cu planul lui Dumnezeu.” De asemenea, declarația arată că „Dumnezeu nu poate binecuvânta păcatul.”

Declarațiile Vaticanului vin după ce Papa Francisc a spus despre persoanele LGBT+ că „sunt copiii Domnului și au dreptul la familie”, lucru care a stârnit un val de optimism în comunitate. Declarația prin care Elton John acuză Vaticanul de ipocrizie, venită prin intermediul unei postări pe Twitter, face referire la dezacordul Vaticanului față de căsătoriile între persoane de același sex, în condițiile în care aceeași instituție nu a avut nici o problemă să investească și să profite de pe urma unui film care vorbește despre relații și sex între bărbați gay. Presa susține că Vaticanul a investit 850.000 de lire sterline în pelicula Rocketman, adică 3% din bugetul necesar realizării filmului, investiție confirmată acum și de declarațiile artistului.

Tweet-ul în care Elton John acuză Vaticanul de ipocrizie, mai jos:

„Cum poate Vaticanul să refuze să binecuvânteze căsătoriile gay pentru că sunt ‘un păcat’, dar să facă cu bucurie profituri de pe urma investiției de milioane în Rocketman – un film care celebrează felul în care mi-am găsit fericirea în căsătoria cu David? #ipocrizie”

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they are sin', yet happily make a profit from investing millions in Rocketman' – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd

— Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021