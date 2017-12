ELLE Style Awards 2017: Cele mai indraznete tinute (GALERIE)

ELLE Style Awards 2017 a fost evenimentul nostru aniversar, prin care am celebrat 20 de ani de aparitie a revistei pe piata din Romania. Si am considerat ca, pentru o astfel de aniversare, era normal sa venim cu o provocare pentru prietenii revistei.

Dress code-ul evenimentului ELLE Style Awards 2017 a fost definit de doua expresii – Express Yourself si Artsy –, care le-au dat suficienta libertate profesionistilor din industriile modei si frumusetii sa se distreze imbracandu-se si sa se bucure de o seara in care libertatea a fost cuvantul de ordine.

Am alcatuit o galerie cu tinute care mai de care mai sexy, mai provocatoare, mai interesante si mai asumate. Si trebuie sa recunosti ca Delia, infasurata toata in franjuri argintii, a fost o aparitie. Poate nu la fel de fotografiata precum Corina, care a purtat o tinuta semnata de Cristina Savulescu (castigatoarea trofeului Best Designer la ELLE Style Awards 2017) care parea teribil de cuminte din fata, dar, privita din spate, expunea un dos… sa ii zicem floral. Dar Corina stie intotdeauna sa nu se ia in serios si sa se amuza atunci cand se imbraca, si asta a facut si de aceasta data.

Cat despre Cristina Savulescu, si ea a considerat cu atentie tinuta pentru eveniment, si a purtat o superba haina Saint Laurent rosie, in forma de inima, o piesa pe cat de indrazneata si de vizibila, pe atat de atemporala.

Tinerii designeri au excelat, si ei, la capitolul tinute creative. Doar priveste-i pe Alexandru Simedru (care si-a adjudecat trofeul Best Young Designer la ELLE Style Awards 2017) sau la Issa Kim Walter (insotita, in imagini, de tanarul si promitatorul fotograf Christian Tudose).

Masti, peruci, cape impozante, ciorapi de latex, volane si panglici, toate au facut parte din arsenalul foarte fashion al invitatilor nostri, care ne-au demonstrat inca o data ca ar merge pana foarte departe pentru noi… si pentru temele pe care le inchipuim. Si care au aratat ca sloganul revistei, Sexy, Stylish, Spirited, poate fi interpretat in fel si chip.

