ELLE New Media AWARDS 2025 – Best people, best crowd (III)

ELLE România a desemnat pentru al zecelea an la rând cele mai influente personalități din social media în cadrul galei ELLE New Media Awards, cel mai stylish eveniment dedicat comunității online. Iată câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2025!

Creatori și creatoare de conținut, vedete, personalități din showbiz-ul românesc, prieteni și colaboratori ai revistei, muzică bună, ținute de party reunite sub dress code-ul Sporty-Chic: iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai așteptate petreceri a sezonului, desfășurată la UNDA OPEN POSSIBILITIES.

Petrecerea a culminat cu ceremonia de premiere, care a dezvăluit publicului câștigătorii celor 7 categorii ELLE New Media AWARDS 2025, votați în exclusivitate de către public pe site-ul elle.ro. Iată câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2025!

Câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2025

Mara Manoliu a câștigat premiul pentru Newcomer iar trofeul de la categoria Real Talk a fost obținut de către YOYO.

Alexia Eram a fost câștigătoare la categoria Lifestyle, premiul pentru cea mai influentă personalitate în zona de Fashion a mers către Sabina Teodora, iar câștigătoarea la categoria Most Popular este Cesima Nechifor.

Ștefania Olariu a obținut premiul la categoria Beauty, iar Irina Rimes a primit trofeul pentru categoria Celebrity. ALUZIVA a primit Premiul Special Fundația Ringier.

Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc, redactora-șefă ELLE România, și Maurice Munteanu, fashion editor ELLE România. Pe scenă a mai urcat Erika Isac, care a susținut un moment artistic foarte apreciat de persoanele prezente la gala ELLE New Media Awards 2025, iar atmosfera a mai fost întreținută de DJ Claudia.

La reușita petrecerii în cadrul căreia au fost desemnați câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2025 au contribuit sponsorii acestui eveniment: Forcapil, Herbalife, Nike, Routine Paris, cărora le mulțumim mult pentru sprijin! Le mulțumim, de asemenea, și partenerilor noștri Zarea, Pepsi, Nespresso, Sanador și Music Gear. Mulțumiri locației UNDA OPEN POSSIBILITIES.

Foto: Gicu Boboc

