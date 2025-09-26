Elena Vîșcu, detalii despre proiectele din România. La cine stă când ajunge în București: „Cred că oamenii sunt buni, doar că…”

Elena Vîșcu a vorbit sincer despre proiectele și vizitele la București.

Elena Vîșcu
Cu aproximativ un an și jumătate în urmă, CRBL și Elena Vîșcu, partenera sa timp de 16 ani, au făcut publică pe rețelele de socializare decizia de a divorța.

La cine stă Elena când vine în București

La doar câteva luni după separare, Elena Vîșcu a dezvăluit că ea și fiica lor, Alessia, s-au mutat în Republica Moldova, însă călătoriile în România fac parte din rutina lor. În vara aceasta, de exemplu, fosta soție a lui CRBL și Alesia au vizitat mai multe locuri din țară, printre care Delta Dunării și Orheiul Vechi.

De asemenea, Elena a povestit că face des naveta Chișinău-București, fiind ocupată cu proiecte atât la noi, cât și acasă. Cu toate acestea, se bucură de sprijinul celor apropiați.

„Eu am proiecte aici, am proiecte acolo. Am o echipă extraordinară cu care lucrez. Dacă am proiect în România, vin aici. Dacă am ceva în Chișinău, plec acolo. Mi-e foarte bine așa. Sunt doar 450 de kilometri. Merg cu mașina, pentru că fără mașină în București nu poți. În momentul de față, nici în Chișinău nu mai poți fără mașină dacă vrei să rezolvi cât mai multe lucruri. Adică dacă vrei să te duci și să stai într-un loc, fără mașină e ok. Dar dacă vrei să muncești, îți trebuie mașină peste tot”, a explicat Elena Vîșcu pentru Libertatea.

Cât timp se află la Chișinău, Elena locuiește în casa părinților ei, însă atunci când vine în România, fosta soție a lui CRBL se cazează la prietenele sale, care sunt bucuroase să o primească cât mai mult timp.

„În București, când vin, am prietene și se bat să stau la ele: „Acum vii la mine!”, „La mine de ce n-ai venit?” Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat niște oameni lângă mine, prieteni, și sunt recunoscătoare. Și eu cred că oamenii sunt buni, sunt geniali, doar că…”, a adăugat Elena.

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei. După mai bine de un an de la despărțire, fosta soție a cântărețului pare să fi găsit echilibrul și libertatea pe care le căuta.

Ce lecții a învățat după divorț

Mutarea în Republica Moldova, alături de fiica lor, Alessia, i-a oferit un spațiu de reconectare cu rădăcinile și cu sine însăși. Deși adolescența fiicei sale aduce provocări, Elena pare să le gestioneze cu bucurie și calm, iar zâmbetul ei spune mai mult decât orice cuvinte.

Pentru Elena, experiențele trecute au fost lecții prețioase. Ea a învățat să nu mai trăiască cu frică și fără așteptări de la cei din jur, iar libertatea dobândită se reflectă în fiecare gest și în fiecare decizie pe care o ia.

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe.”

Citește și:
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii: „Sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar…'

Foto: Arhiva ELLE

