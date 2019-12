Dragoș Moldovan este Vocea României 2019!

Finala celei mai tari competiții a vocilor a demonstrat puterea, emoția și energia fiecărui concurent ajuns în această etapă, prin cele trei piese interpretate. După 12 reprezentații impresionante, telespectatorii și-au ales favoritul sezonului: Dragoș Moldovan, din echipa Tudor Chirilă, prin intermediul voturilor trimise prin sms sau online. Dragoș a câștigat aseară marele trofeu și premiul în valoare de 100.000 de euro.

Vocea României a fost lider de audiență pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 7.8 puncte de rating și 24.1% share, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut numai 5.0 puncte de rating și 15.4% share.

Emoționat, dar fericit, câștigătorul a declarat: „Când am început această experiență, nu aveam nicio așteptare, îmi doream să cânt și să mă bucur de fiecare moment. Faptul că am câștigat Vocea României este încununarea eforturilor mele din ultima vreme, pe plan muzical. Mă bucur foarte mult că am reușit să câștig și vreau să le mulțumesc, din suflet, celor care m-au susținut și m-au votat să ajung până aici.”

