Dragoș Bucur, din toamnă pe marele ecran într-un film american. Ce planuri are actorul: "S-ar putea să sune puțin arogant..."

Dragoș Bucur, cunoscut publicului atât ca jurat la „Românii au talent”, cât și ca prezentator la „Visuri la cheie”, este una dintre figurile centrale ale postului PRO TV și un nume respectat în cinematografia românească.

Ajuns la 48 de ani, vârstă aniversată în iunie, actorul a continuat să se mențină activ în lumea filmului. După succesul cu producțiile „Două lozuri” și „Încă două lozuri”, în care joacă alături de Alexandru Papadopol și Dragoș Boguță, și după apariția în lungmetrajul „Hawaii”, Bucur revine cu un nou proiect cinematografic.

Distins de două ori cu Premiul Gopo pentru cel mai bun actor, el a bifat și câteva experiențe internaționale notabile, cum ar fi rolurile din „The Way Back” și „Un polițist și jumătate”. Într-un interviu acordat recent, Dragoș Bucur a dezvăluit că urmează să apară într-un nou film american, a cărui lansare este programată pentru această toamnă.

Întrebat dacă plănuiește să se alăture unor producții VOYO precum „Tătuțu'” sau „Betoane”, actorul a spus că preferă un alt ritm de lucru, mai apropiat de cel din cinema.

„Am un proiect filmat anul trecut, care ar trebui să iasă în toamnă. E un film american în care am un rol destul de frumos. Și sunt în discuții acum pentru un proiect care s-ar filma în toamnă, românesc. Destul de mare, un serial. E ceva, nu știu dacă… S-ar putea să sune puțin arogant așa, din partea mea… Eu am făcut Facultatea de Teatru și ulterior am început să fac filme cu niște regizori și niște producții care acordau timp procesului ăsta de filmare, de pregătire… Televiziunea nu prea îți oferă în seriale chestia asta. E pe repede înainte. Și eu nu mă pot acomoda”, a explicat el pentru Libertatea.