Donald Trump, indimidat de câțiva copii costumați de Halloween

Vedetele de la Hollywood au sărbătorit Halloween-ul având costume care mai de care mai speciale și inedite, iar Donald Trump a sărbătorit alături de Melania Trump, participând la activitățile pregătite la Casa Albă.

Cu toate acestea, Donald Trump a fost protagonistul unei situații destul de ciudate, dar și amuzante în același timp. Mai precis, Donald Trump i-a pus o ciocolată în cap unui copil costumat într-un minion asemănător cu cel din filmul Despicable Me. Melania l-a urmat și a făcut și ea același lucru.

În ciuda faptului că intenția lor a fost una bună, și anume de a le oferi copiilor dulciuri, Donald și Melania Trump au reușit să fie în jurul unei noi controverse pe Twitter.

Copilul nu a putut spune nimic deoarece el era costumat, însă ciocolata pe care atât Donald, cât și Melania au pus-o în capul acelui copil a picat. Momentul a ajuns destul de repede viral, iar fanii s-au amuzat pe seama acestei situații. Ba mai mult, fanii au lăsat și câteva comentarii, întrebându-l pe Donald Trump dacă știe sau nu pentru ce era acel coș pe care copilul îl ținea în mână. „Dar pentru ce credea că era acea geantă? Hai să îi pun în cap dulciurile”, a scris unul dintre fani pe Twitter.

Pe lângă asta, și Chrissy Teigen a avut o reacție despre această situație în jurul căruia s-a aflat Donald Trump. „Chiar încerc să îi găsesc acestui ciudat motivele pentru care sunt îngrijorată. Mă gândeam că poate el nu are o geantă, însă el avea,” a scris Chrissy pe Twitter.

I really try to give this weirdo the benefit of the doubt sometimes. I was like oh maybe he isn’t carrying a bag. But he is. https://t.co/ZydUUeo1Wv

Nu ar fi pentru prima dată când Donald Trump și Chrissy Teigen se află într-un conflict pe Twitter. Acum două luni, Donald Trump a criticat-o pe Chrissy și a făcut-o „rea de gură.”

….musician @johnlegend, and his filthy mouthed wife, are talking now about how great it is – but I didn’t see them around when we needed help getting it passed. “Anchor”@LesterHoltNBC doesn’t even bring up the subject of President Trump or the Republicans when talking about….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 septembrie 2019