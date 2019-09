Chrissy Teigen și Donald Trump sunt într-un conflict pe Twitter

Donald Trump este recunoscut pentru faptul că este extrem de activ pe Twitter, dar și pentru că mereu spune lucrurilor pe nume. Același lucru se întâmplă și în cazul de față deoarece el a făcut mai multe acuzații pe Twitter, implicându-l pe John Legend, dar și pe soția lui, Chrissy Teigen.

Donald Trump a susținut încă de la început un proiect de lege privind reforma justiției penale. El crede că nu are parte de susținerea cetățenilor în ceea ce privește reforma justiției penale deoarece toată lumea este concentrată pe.. John Legend și Chrissy Teigen.

„Bărbați plictisitori precum John Legend și soția sa rea de gură nu au fost aproape atunci când a fost nevoie de ajutorul lor”, a spus Donald Trump pe Twitter.

….A man named @VanJones68, and many others, were profusely grateful (at that time!). I SIGNED IT INTO LAW, no one else did, & Republicans deserve much credit. But now that it is passed, people that had virtually nothing to do with it are taking the praise. Guys like boring….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 septembrie 2019

….musician @johnlegend, and his filthy mouthed wife, are talking now about how great it is – but I didn’t see them around when we needed help getting it passed. “Anchor”@LesterHoltNBC doesn’t even bring up the subject of President Trump or the Republicans when talking about…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 septembrie 2019

Chrissy Teigen s-a simțit extrem de jignită de ceea ce a spus Donald Trump pe Twitter și nu a putut să stea deoparte, încercând să-i răspundă lui Donald Trump într-o manieră asemănătoare.

lol what a pussy ass bitch. tagged everyone but me. an honor, mister president. — christine teigen (@chrissyteigen) 9 septembrie 2019

„Luna, îți amintești noaptea de dinainte să începi școala? Când mami lucra la proiectul tău și președintele avea a noua criză pe ziua de azi?”, a scris Chrissy Teigen pe Twitter.

Luna, remember the night before your first day of school? When mommy was making your sign and the pussy ass bitch president had his 9th meltdown of the day pic.twitter.com/ZFZHJYrDPG — christine teigen (@chrissyteigen) 9 septembrie 2019

Cu toate acestea, Chrissy nu s-a supărat extrem de tare pe ceea ce Donald Trump a spus, încercând să ducă totul într-un spirit de glumă. Ba mai mult, a încercat să pară că ea s-a referit la un program de știri, mai exact la NBC Nightly News. În cadrul acelei emisiuni, soțul ei, John Legend a fost prezent.

the absolute best part of his tweet is I literally didn’t speak in the special, nor was I mentioned. I’m cackling at the pointless addition of me because he cannot not be a bitch pic.twitter.com/9ZkV7bh4FA — christine teigen (@chrissyteigen) 9 septembrie 2019

În cele din urmă, Chrissy a spus că speră ca cei din jur să nu se amestece foarte mult în acest conflict, deoarece este doar între ea și Donald Trump.

I love you guys https://t.co/oQIaeBdxF1 — christine teigen (@chrissyteigen) 9 septembrie 2019

no guys no please do not make this trend, for it is my fight with #PresidentPussyAssBitch, not yours!!!!!! https://t.co/hSJ0UxjbaO — christine teigen (@chrissyteigen) 9 septembrie 2019

Citește și:

Ariana Grande dă în judecată un cunoscut brand de modă

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro