Divorțul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, la un pas de finalizare

Divorțul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt se va finaliza în câteva săptămâni, spun surse apropiate celor doi, după ce actorii au reușit, după numeroase negocieri, să stabilească termenii despărțirii, termeni cu care amândoi să fie de acord.

Nu este de mirare faptul că Angelina și Brad au reușit să ajungă la o înțelegere, fiind dezvăluit recent că amândoi sunt implicați în alte relații.

„Au căzut de acord asupra termenilor divorțului”, a dezvăluit o sursă apropiată celor doi. „Ambele echipe de avocați lucrează pentru a finaliza actele și totul ar trebui să fie gata în câteva săptămâni. Amândoi au decis că este crucial pentru copiii lor să aibă o relație respectuoasă”.

Finalizarea divorțului a fost amânată atâta timp în special din cauza neînțelegerilor pe care cei doi le-au avut cu privire la drepturile lui Brad Pitt de a-și vizita copiii.

Brad și Angelina au șase copii, Maddox, în vârstă de 16 ani, Zahara, 13 ani, Pax, 14 ani, Shiloh, 11 ani, și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 9 ani.

Potrvit surselor, atât Brad Pitt, cât și Angelina Jolie, au deja alte relații.

Noua iubită a actorului ar fi Ella Purnell, o actriță britanică în vârstă de 21 de ani, pe care ai văzut-o în filme precum “Never Let Me Go” sau “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”.

Potrivit Entertainment Tonight, Angelina Jolie are o nouă relație cu un bărbat atrăgător. Acesta nu este o persoană publică, el fiind un agent imobiliar. „Nu este nimic serios. Brad și Angie sunt discreți când vine vorba de viața lor personală. Angie le-a spus câtorva prieteni că nu este pregătită să se implice într-o relație, însă își petrece timpul alături de un bărbat atrăgător, un agent imobiliar care pare mai în vârstă. Nu este o celebritate sau o persoană publică”, a declarat o sursă pentru E! Tonight.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

