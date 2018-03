Prințesa Diana și cântărețul Bryan Adams au avut o aventură amoroasă, lucru confirmat de majordomul ei

Paul Burrell, majordomul Prințesei Diana, a participat la un reality show, în cadrul căruia a vorbit despre viața lui alături de Diana și a făcut și mai multe dezvăluiri.. picante.

El a vorbit despre relația care a existat între Prințesa Diana și cântărețul Bryan Adams, povestind cum i-a ajutat ca cei doi să se întâlnească în secret în locuința din Londra a Prințesei.

„Da, Diana și Bryan Adams au avut o relație pe la mijlocul anilor ’90. Paul îl ajuta pe Bryan să se strecoare în Palatul Kensington, ascunzându-l în portbagajul mașinii sale”, a povestit una dintre vedetele care a apărut împreună cu Paul în emisiunea I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! Australia.

În 2003, fosta iubita a lui Adams, Cecilie Thomsen, a dezvăluit că unul dintre motivele care au dus la despărțirea lor după o relație de 12 ani a fost faptul că Bryan Adams a înșelat-o, având o aventură cu Prințesa Diana.

„Știam că Diana a avut o aventură cu Bryan”, declara Thomsen în 2003. „Bryan îl știa pe Paul Burrell foarte bine și el este cel care le-a făcut cunoștință și le-a intermediat aventurile”.

Nu este prima dată când Burrell face declarații despre viața amoroasă a Prințesei Diana. El a declarat până acum că știe că Diana a avut în secret nouă iubiți: un actor de la Hollywood, un scriitor, o legendă a sportului, un muzician, un politician, un avocat, un antreprenor și un om de afaceri miliardar.

