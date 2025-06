Diana Roman, imagini adorabile alături de fetița ei. Actrița a devenit recent mamă pentru prima dată

La începutul lunii mai, Diana Roman și-a anunțat cu multă bucurie fanii faptul că a devenit mamă pentru prima dată. Atrița a născut o fetiță. Ea și partenerul ei de viață, Vlad Zamfirescu, au devenit părinți. Actorul mai este tatăl a doi băieți, pe care îi are dintr-o căsnicie anterioară.

Diana Roman, imagini adorabile cu fetița ei

La o lună de când a devenit mamă pentru prima dată, Diana Roman a împărtășit pe Instagram o serie de imagini speciale cu fetița ei. Într-una dintre fotografii, l-a surprins pe soțul ei, Vlad Zamfirescu, în timp ce își ține în brațe fiica.

„O lună de tine”, a scris Diana Roman pe Instagram.

Actrița Diana Roman a născut

Vestea conform căreia Diana Roman a născut a fost dezvăluită chiar de către actriță pe rețelele de socializare. Ea și-a anunțat cu mult entuziasm urmăritorii că a devenit mamă pentru prima dată. Mesajul ei a fost însoțit de o imagine în care o ține de mână pe fetița ei.

„Ne-am luat de mână și-am pornit la drum.

Bine ai venit, fetița mea!

Mama e aici”, a fost mesajul transmis de Diana Roman pe Instagram.

Diana Roman și Vlad Zamfirescu au o relație discretă

În luna mai a anului 2023, Diana Roman și Vlad Zamfirescu, care este este actor, regizor și manager al Teatrului Bulandra din București, s-au căsătorit civil. În același an, în septembrie, au făcut și cununia religioasă la Parohia Oțetari. Petrecerea de nuntă s-a desfășurat pe terasa Teatrului Național din București. În decembrie 2021, s-a aflat că Vlad Zamfirescu a divorțat de fosta lui soție, Mihaela Zamfirescu, de profesie coregrafă, după o relație de 26 de ani, dintre care 21 de ani au fost căsătoriți. Cei doi au împreună doi băieți, pe Ștefan și pe Matei.

Atât Diana Roman, cât și soțul ei, Vlad Zamfirescu, au urmat pasiunea părinților. Diana Roman este fiica regizorului de teatru Adrian Roman, iar Vlad Zamfirescu este fiul actorului Florin Zamfirescu.

Pe lângă povestea de dragoste pe care o trăiesc, Diana Roman și Vlad Zamfirescu colaborează și din punct de vedere profesional. Cei doi joacă împreună în mai multe spectacole de teatru, cum ar fi Share&Subscribe, Steaua fără nume, Pe o pânză de păianjen și All Inclusive, ultimele două având regia semnată de către Vlad Zamfirescu și putând fi văzute la Teatrul Naţional Bucureşti.

Diana Roman a absolvit în 2013 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București, la secția Arta actorului, la clasa lui Adrian Titieni. Ea este cunoscută pentru rolurile interpretate în serialele Fetele lu dom Profesor, Îngeri pierduți, Triplusec, filmul Eu contez și comedia Minte-mă frumos în Centrul Vechi. Diana Roman este angajată la Teatrul Nottara, dar poate fi văzută și în spectacolele altor teatre.

Vlad Zamfirescu a jucat în mai multe seriale și filme de-a lungul anilor, precum Iubire ca in filme, Restul e tăcere, Italiencele, Orient Express, În derivă, Closer to the Moon, Poveste de dragoste, Dirijorul tăcerilor și Beginning. Și-a făcut debutul regizoral cu filmul Secretul fericirii, unde și joacă rolul principal alături de Irina Velcescu și Theo Marton. Proiectul său a primit și o nominalizare la Gopo, în 2019, pentru Cel mai bun film de debut (lungmetraj).

Foto: Instagram

