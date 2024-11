10 cele mai proaste comedii romantice din anii ’90, cu care nu merită să îți pierzi timpul

Chiar dacă nu vrem să recunoaștem asta, clișeele fac parte din viața noastră și ne pot oferi doza de inspirație de care avem nevoie. Însă, atunci când există exagerări, așa cum s-a întâmpat și în cazul acestor comedii romantice din anii ’90, se pierd noțiunile despre ceea ce înseamnă cu adevărat dragostea adevărată.

Fie că vorbim de replici mult prea siropoase sau stereotipuri duse la extrem, comediile romantice de mai jos nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor:

1. Mr. Wrong (1996)

Filmul Mr. Wrong ne-o prezintă pe Ellen DeGeneres în rolul unei femei singure, Martha Alston, care face față presiunilor venite din jur după ce sora ei mai mică se căsătorește și lumea se întreabă când va face și ea acest pas. Martha ajunge să îl cunoască pe Whitman Crawford și cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt, dar nu pentru multă vreme pentru că Martha descoperă câteva lucruri la acest bărbat care devin îngrozitoare. Așa că, încearcă să îl facă să plece. Filmul înglobează unele dintre cele mai întâlnite clișee din comedii romantice, de la părinții care se implică prea mult în viața personală, cea mai bună prietenă care o ajută cu sfaturi, până la filmele la care se uită singură acasă.

2. Man Trouble (1992)

În filmul Man Trouble, Jack Nicholson joacă rolul lui Harry Bliss, un dresor de câini de pază. El este șantajat pentru a fura un manuscris al unei cărți de la unul dintre clienții săi. Pelicula a primit destul de multe critici din cauza stereotipurilor prezente, în ciuda distribuției grozave.

3. My Father The Hero (1994)

Actrița Katherine Heigl a jucat cu mult înainte de Grey’s Anatomy, Knocked Up și The Ugly Truth în comedia romantică My Father The Hero. În acest film o vedem în rolul unei adolescente pe nume Nicole care merge împreună cu tatăl ei divorțat în vacanță în Bahamas. Ea încearcă să facă tot posibilul să impresioneze un băiat mai mare și inventează tot felul de povești, printre care că tatăl ei, Andre, e de fapt iubitul ei. Povestea filmului s-a dovedit a fi mult prea incomodă pentru public.

4. The Beautician And The Beast (1997)

Fran Drescher, cunoscută din The Nanny, joacă în filmul The Beautician And The Beast rolul unei cosmeticiene din New York, despre care se crede din greșeală că este profesoară de știință, și i se oferă un loc de muncă în cadrul căruia dă meditații copiilor unui dictator din Europa de Est. Deși fanii sitcom-ului s-au bucurat să o revadă, au sesizat o asemănare între personajul ei și cel din film. Ba mai mult, criticii au considerat că personajul ei nu era suficient pentru a salva eșecul peliculei care portretiza destul de multe stereotipuri culturale.

5. A Smile Like Yours (1997)

A Smile Like Yours urmărește povestea lui Danny și Jennifer Robertson, un cuplu care încearcă să aibă un copil împreună. Cei doi parcurg această călătorie destul de dificilă, iar Jennifer apelează la tot felul de tratamente. Deși nu ar fi primul filmul care abordează tema unui cuplu care încearcă cu disperare să aibă un copil, insinuările cu tentă sexuală se regăsesc pe tot parcursul peliculei.

6. ‘Til There Was You (1997)

Gwen (Jeanne Tripplehorn) și Nick (Dylan McDermott) sunt doi străini ale căror drumuri par să nu se intersecteze întotdeauna, însă, cei doi ajung cumva să se întâlnească. Deși filmul include apariții ale unor actrițe celebre, precum Jennifer Aniston și Sarah Jessica Parker, filmul ‘Til There Was You a avut de fapt o poveste simplă și numeroase clișee care l-au împiedicat să ajungă un film clasic de dragoste.

7. Love Stinks (1999)

Seth Winnick are o carieră de succes în televiziune, un grup de prieteni care îl sprijină, dar și o relație pasională cu Chelsea. Cu toate astea, relația dintre ei se degradează atunci când Seth nu își cere iubita în căsătorie, iar ea nu renunță până când nu va ieși așa cum își dorește. Love Stinks nu a ajuns la public, așa cum se spera inițial, iar clișeele precum comportamentul toxic într-o relație sau dorința arzătoare a unei femei de a se căsători, se regăsesc în acest film.

8. She’s All That (1999)

La prima vedere, She’s All That este un film tipic cu adolescenți, în care Zack e abandonat de iubita sa și pune un pariu că o poate transforma pe Laney, care nu e la fel de atractivă precum fosta sa iubită, în regina balului. Pe măsură ce timpul trece, iar Laney trece printr-o serie de transformări, Zack începe să o privească cu alți ochi. Pelicula încearcă să convingă publicul că transformarea lui Laney este fermecătoare, însă povestea a fost criticată pentru mesajul său nerealist.

9. Lost & Found (1999)

Lost & Found este o comedie despre găsirea iubirii adevărate, indiferent de prețul pe care trebuie să îl plătești pentru asta. David Spade îl joacă pe Dylan Ramsey, care încearcă prin toate mijloacele să o impresioneze pe Lila, iar în cele din urmă îi răpește câinele, în speranța că așa va putea petrece mai mult timp cu ea încercându-l să îl găsească. E posibil ca fanii lui David Spade să găsească amuzante unele glume, dar filmul nu își atinge scopul de a fi o poveste de dragoste.

10. Simply Irresistible (1999)

Actrița Sarah Michelle Gellar o interpretează în acest film de la sfârșitul anilor ’90 pe Amanda, o tânără care are un restaurant, în ciuda faptului că nu deține și abilitățile culinare necesare. Însă, într-o zi, îl întâlnește pe Tom, care se dovedește a fi omul visurilor sale. În ciuda încercărilor, pelicula nu își atinge scopul de a fi o comedie romantică clasică.

Foto: PR

