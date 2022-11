Diana Dumitrescu, detalii inedite despre relația cu soțul ei. Cu ce se ocupă Alin Boroi: „L-ai mai fi ales dacă...?”

Diana Dumitrescu și Alin Boroi au împreună o familie superbă. Cei doi sunt părinții unui băiețel în vârstă de aproape 2 ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 7 ani. Actrița nu se sfiește să vorbească deschis despre căsnicia ei și partenerul său de viață, fiind deschisă cu fanii săi în privința vieții personale.

Invitată în emisiunea Oanei Radu, „Detectorul de minciuni”, Diana Dumitrescu a răspuns sincer întrebărilor mai puțin discrete în ceea ce privește situația financiară pe care o are alături de soțul ei. Actrița a adus numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său de viață și, deși a recunoscut că banii nu îi aduc fericirea, aceștia îi asigură un confort de care se bucură.

De asemenea, Diana Dumitrescu a dezvăluit cu ce se ocupă soțul ei. Alin Boroi este constructor dezvoltator imobiliar, ocupându-se cu proiecte ce îi asigură venituri foarte bune. Întrebată dacă ar mai fi fost interesată de partenerul ei dacă ar fi avut salariul minim pe economie, Diana a răspuns fără să ezite.

„Este un bărbat foarte deștept, este varianta mea masculină. Ne înțelegem foarte bine din acest punct de vedere. Faptul că el este stabil financiar și ne-am permis niște lucruri, o mașină, o locuință. Cu toate acestea, crede-mă că ne-ar fi stat bine și într-un apartament cu două camere. El este un tip foarte deștept. Discuțiile noastre sunt de la bârfe până la discuții politice. Nu cred că faptul că are bani sau nu, nu cred că asta l-ar fi împiedicat din a fi împreună cu mine. Eu nu sunt materialistă”, a declarat Diana Dumitrescu.

Vedeta a dezvăluit în cadrul aceleiași emisiuni că este și o fire geloasă. Actrița a recunoscut că obișnuia la începutul relației cu partenerul ei să îi controleze telefonul mobil, însă de când a venit pe lume fiul lor, lucrurile s-au schimbat între ei.

„Sunt foarte geloasă. De un an de zile nu îi mai verific telefonul. La începutul relației da, frecvent. Am codul lui de acces și el pe al meu. Nu îi mai verific telefonul cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au liniștit, schimbat și după ce ne-am căsătorit, după ce a apărut și copilul și atunci cumva n-am mai simțit nevoia să fac asta. (…) Alin nu este persoană publică, nu are Instagram, nu are Facebook.„