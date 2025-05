Delia a dezvăluit cu cine votează în turul doi al alegerilor prezidențiale: „N-ar trebui să-mi fie frică să zic”

În cadrul unui mesaj video transmis pe rețelele de socializare, Delia a dezvăluit cu cine va vota în turul doi al alegerilor prezidențiale. Artista a anunțat pe cine va puna ștampila de vot dintre cei doi candidați care se află în cursa prezidențială, George Simion și Nicușor Dan.

Pe 9 mai, atunci când este sărbătorită Ziua Europei, Delia a anunțat pe TikTok, într-un mesaj video, pe cine va vota pe data de 18 mai, în turul doi al alegerilor prezidențiale. Artista a spus direct faptul că îl va vota pe Nicușor Dan, candidat independent pro-european și actual primar al Bucureștiului.

Delia și-a continuat mesajul cu un îndemn către oamenii care au o opțiune politică diferită.

De asemenea, Delia a avut o poziție fermă și în ceea ce privește alegerile prezidențiale din luna noiembrie a anului 2024, atunci când a criticat de mai multe ori declarațiile făcute de Călin Georgescu despre femei, feminism și nu numai, și a spus că nu îl votează. Artista și-a criticat colegii din aceeași industrie ca ea pentru faptul că, în această perioadă, în care România este amenințată de extremism, nu își arată o poziție publică față de alegerile prezidențiale.

„Eu și data trecută am zis. Ați uitat că și data trecută am zis? Ați uitat. Credeați că m-am răzgândit și votez cu altceva, cu spiriduși interstelari, intergalactici, acum, că gata. Păi ce am zis eu data trecută, când iar a fost scandal?. Am fost singura care am vorbit, eu și Chirilă, eu nu mai știu niciun cântăreț să fi vorbit public. Nu, nu, au stat liniștiți și și-au văzut de treaba lor, cum m-a sfătuit și pe mine mămica mea (…). E spiritul civic din mine (…). O să fie bine? Să sperăm, dacă o să iasă și ăștia micii la vot, ca vârstă”, a mai spus Delia pe TikTok.