Delia, un nou mesaj vehement după declarațiile lui Călin Georgescu la adresa femeilor: „Nu-mi pui piciorul pe cap pentru că-s femeie!”

Călin Georgescu, candidat independent, a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, în timp ce Elena Lasconi (USR) l-a depășit pe Marcel Ciolacu (PSD), după numărarea voturilor din toate secții.

La nivel național, Elena Lasconi a obținut 1.772.503 de voturi (19,18 %), după numărarea a 99,98 % din tuturor voturilor, reușind să se claseze pe locul al doilea, după Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidențiale din 2024, care a obținut 2.120.404 de voturi (22,94 %). Marcel Ciolacu a fost votat de 1.769.761 români, fiind învins de Elena Lasconi în lupta pentru locul al doilea.

Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu un număr impresionant de fani, a reacționat la auzul declarațiilor absurde pe care le-a făcut candidatul independent Călin Georgescu.

În ultimele zile, deși a fost asaltată cu mesaje de ură din partea celor care îl susțin pe candidatul independent, Delia a făcut mai multe declarații prin care s-a arătat revoltată de declarațiile lui Călin Georgescu la adresa femeilor.

Într-un mesaj video postat pe contul ei de socializare, unde are aproape 2,7 milioane de urmăritori, Delia a avut un discurs feminist justificat, blamând unul dintre comentariile misogine făcute de Călin Georgescu.

„Hai să încercăm fără frică! Hai să nu ne mai fie frică să ne spunem părerile! Hai să avem păreri, pentru că avem drepturi! Chiar dacă unii, mai nou, neagă că avem drepturi egale, noi – cetățenii, noi – femeile, avem dreptul! Avem dreptul la opinii în spațiul public.

Feminismul nu este o aberație… Feminismul ne dă voie să avem păreri în spațiul public. Feminismul ne dă voie să conducem o mașină, ne dă voie să votăm, deci feminismul este bun, nu este o mizerie. Nu știu voi, dar eu în ultimele zile m-am simțit așa… în Povestea Slujitoarei, nu știu dacă ați urmărit serialul. Mi se pare fix că acolo ne îndreptăm, și îmi este frică. M-ați întrebat ce am votat și ce votez. Am votat Elena Lasconi, voi vota Elena Lasconi, pentru că de ea nu mi-e frică. Nu mi-e frică! Am ajuns să ne raportăm la frică!

Tu nu poți să vrei să te votez și să decizi tu care e rolul meu pentru că sunt femeie! Tu nu poți să mă ții, nu-mi pui piciorul pe cap pentru că-s femeie! Nu spui că e prea mult pentru mine să lucrez în funcții pentru că sunt femeie! Nu poți face asta și să vrei să te votez. Vă încurajez dragi colegi cu platforme și cu oameni care vă urmăresc să vă spuneți părerea, că nu se întâmplă nimic. Nu o să vă omoare nimeni dacă faceți asta. Spuneți-vă părerea, spuneți ce simțiți și ce gândiți!”, a spus Delia.