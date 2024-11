Elena Lasconi poate fi prima președintă a României. Ce părere are despre drepturile femeilor?

Ultimele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie îl arată pe Călin Georgescu, un candidat independent pro-rus, antisemit și cu poziții ultra-naționaliste și anti-europene, drept câștigător al primului tur de scrutin, cu 2.120.009 voturi (22,95%). Acesta este urmat de Elena Lasconi, care a adunat 1.771.283 de voturi (19,17%), cu 2.001 voturi mai mult decât liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Oricât de surprinzătoare ar fi aceste rezultate, este esențial ca atenția noastră să se îndrepte acum asupra turului 2 al alegerilor prezidențiale și să analizăm atent programele și valorile promovate de candidați, dar mai ales pozițiile acestora privind drepturile femeilor și principalele probleme cu care ne confruntăm.

Tocmai de aceea, vom face o trecere în revistă a modului în care Elena Lasconi, candidata USR la președinția României, se raportează la temele de cel mai mare interes pentru femei, de la avort și până la violență domestică.

În prezent, avortul la cerere este reglementat prin Art. 201 al Codului Penal. Avortul la cerere se poate efectua până în a 14-a săptămână de sarcină, o întrerupere de sarcină peste acest termen fiind sancționată. Chiar dacă avortul este legal astăzi în România, o țară în care a fost interzis zeci de ani, ducând la zeci de mii de decese în rândul femeilor, acesta nu este și un drept constituțional, așa cum este în alte părți ale lumii. Invitată alături de George Simion la o dezbatere moderată de comediantul Micutzu (Cosmin Nedelcu), Elena Lasconi a declarat pe marginea acestui subiect că „înțeleg foarte bine dreptul femeii de a face avort. Cred că ar fi o idee bună să se întâmple ca în Franța, să facem un referendum și să putem să garantăm asta prin Constituție.”

Candidata la președinție a vorbit și despre refuzul medicilor din sistemul de stat de a face întreruperi de sarcină, punctând că deși nimeni nu poate fi obligat să realizeze această procedură, „cred că statul ar trebui să se asigure că în fiecare spital de stat există o persoană care să poată să facă asta. Există și multă ipocrizie. Există foarte mulți medici care nu vor să facă întrerupere de sarcină în spitalele de stat, dar în privat fac. Totul e legat de bani. Statul trebuie să se asigure că în spitalele de stat există ginecologi care să facă întreruperi de sarcină”, a subliniat Lasconi.

Când a fost întrebată în cadrul unei emisiuni dacă „avortul este o crimă asupra unor copii nenăscuți?”, președinta USR a oferit următorul răspuns: „Dacă e vorba de complicații sau de boală, categoric nu.” Într-un alt interviu, Lasconi a punctat faptul că i se „pare normal ca orice femeie în 2024 să fie stăpână pe corpul ei și să ia decizia pe care o consideră corectă.” Totuși, și-a continuat discursul subliniind faptul că este „împotriva avortului ca metodă de contracepție. Cred că ar trebui să lucrăm mai mult în zona de educație.”

Având în vedere situația dramatică în care România se află de câțiva ani, ocupând un loc fruntaș în Uniunea Europeană la capitolul mame minore, educația sexuală ar trebui să fie un punct esențial pe agenda decidenților politici. Chiar dacă adeseori s-a ferit să folosească termenul de „educație sexuală', Elena Lasconi a afirmat că este în favoarea introducerii în școli a unor ore de educație pentru sănătate.

„Putem să-i spunem și educație sexuală, dar e mai mult de atât, pentru că sunt multe lucruri pe care le poți afla la aceste ore, nu neapărat despre sex. De exemplu, despre vaccinarea HPV, pentru că și asta este o problemă. Eu am făcut o campanie națională care a pornit de la Câmpulung, și aproape 40 de femei sunt în viață pentru că am făcut acea campanie de prevenție. E esențial să ai parte de educație”, a explicat Lasconi în emisiunea Insider Politic.

În cadrul unei dezbateri televizate, candidata USR a reluat subiectul, declarând că este necesar să existe astfel de ore de educație sexuală care să fie obligatorii:

De asemenea, președinta USR a fost întrebată în emisiunea Insider Politic ce i-ar recomanda unei minore însărcinate: să nască sau să se preocupe de carieră?

Întrebată dacă o adolescentă de 15-16 ani poate să ia decizii atât de importante, Elena Lasconi a propus ședințe de consiliere psihologică pentru minorele aflate în această situație.

Deși Lasconi a criticat violența domestică în mai multe interviuri, declarând că „abuzul nu trebuie niciodată tolerat” și că „nu e datoria femeii să îl suporte într-un cuplu, ci a bărbatului să nu-l comită”, și a sfătuit femeile abuzate „să se îndepărteze de prezența toxică din viața lor”, declarația sa legată de moțiunea de cenzură, făcută după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat motivarea deciziei prin care a invalidat candidatura Dianei Iovanovici-Șoșoacă la alegerile prezidențiale, nu a făcut decât să contribuie la perpetuarea unui mediu sexist în politică.

Centrul Filia, o organizație feministă care luptă pentru drepturile femeii, a condamnat acest discurs, subliniind că Lasconi: „nu face decât să normalizeze și să ia în râs violența împotriva femeilor. Asocierea adversarilor politici cu situația femeilor care se confruntă cu violență fizică din partea partenerilor și nu pot ieși din relațiile violente este inacceptabilă. Asocierea cu termenul amante, pe care o prezintă ca pe o formă de umilință a adversarilor politici, este inacceptabilă. Aceste poziții nu fac decât să contribuie la mediul sexist și machist din politică – un mediu în care multe femei ajung să fie victime ale abuzurilor din partea colegilor de partid sau adversarilor politici”, au scris reprezentantele Centrului Filia într-o postare online.

După această critică, Lasconi a explicat că mesajul său a fost interpretat greșit și că ea este, de fapt, una dintre persoanele politice care luptă împotriva violenței domestice:

„Am făcut lucruri concrete, chiar am colaborat cu Filia și cu ONG-uri din toată țara. Am făcut campanii media la PRO TV. Am atras atenția românilor asupra acestui flagel. Am luat atitudine fermă împotriva IPS Teodosie, tocmai pentru că încuraja astfel de comportamente. Declarația mea nu are o conotație negativă. Dimpotrivă. Domnul Ciucă a pozat aseară în victimă spunând că iese de la guvernare. Adică sugera cumva că e într-o relație cu PSD pe care nu și-o dorește”, a spus Lasconi.