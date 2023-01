Deea Codrea, dezvăluiri despre motivul pentru care nu și-a botezat copilul: „Să își aleagă dacă își dorește”

Deea Codrea este printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România, care împărtășește cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare numeroase imagini și detalii din viața ei. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! nu se sfiește să vorbească despre lucruri personale, cum ar fi motivul pentru care nu s-a căsătorit cu partenerul ei și de ce nu și-a botezat copilul încă.

Vedeta a devenit mamă pe data de 9 octombrie 2021, când a născut un băiețel superb pe nume Iian. Deea Codrea și partenerul ei au decis să nu își boteze copilul și a dezvăluit care este motivul pentru care au luat această hotărâre, într-un interviu pentru Ego.ro

Creatoarea de conținut a declarat că nici ea și nici tatăl copilului nu sunt persoane religioase. De asemenea, cei doi au ales să îi ofere libertate copilului chiar și în această privință, iar atunci când va crește să își dea seama dacă își dorește asta sau nu.

„Nu suntem genul de oameni religioși și mai mult decât atât, una dintre valorile noastre, pe care vrem să o transmitem și copilului, este aceea de libertate. Și atunci, mi-aș dori ca Iian să ajungă în punctul în care să poată să cunoască toate particularitățile tuturor religiilor și să își aleagă dacă își dorește să fie botezat , în ce religie și dacă nu. Mi se pare că pe mine nu m-a întrebat nimeni dacă îmi doresc să fiu botezată sau nu. Mi-aș dori ca el să aibă dreptul la această alegere. Cumva, nu aleg în locul lui în niciun alt mod, îl întreb dacă vrea să mănânce mere sau pere, astfel că mi se pare OK și aici să fie alegerea lui. Noi am ales să nu facem botezul, să nu îl botezăm. Va vedea el, mai târziu. Își va alege singur ce își dorește” , a spus Deea Codrea.

De asemenea, Deea Codrea a dezvăluit că nu este o împătimită a tradițiilor . Astfel, obiceiurile precum tăierea moțului sau alegerea obiectelor la vârsta de 1 an nu definesc ceea ce va face el pe viitor.

„Nu am făcut nimic de genul acesta (n.r. nu a pus bebelușul să își aleagă diferite obiecte de pe o masa). Repet, nu suntem cu tradițiile. Cu toate că eu am fost crescută la țară, poate au fost prea multe tradiții și m-am săturat de ele. Dar nu, nu am făcut nimic. Sincer, nici nu cred foarte tare în asta. Nu cred că dacă copilul alege o foarfecă o să se facă hairstylist. Prefer să descopăr în timp ce își dorește, să fiu alături de el, să îl încurajez și cam atât.”