Nicole Cherry, fotografie emoționantă alături de fiica ei. Cum a sărbătorit artista Paștele: „Sunt adepta tradițiilor”

Nicole Cherry s-a bucurat din plin de această perioadă, mai ales că a petrecut alături de familie. Pentru a fi în tema cu sărbătorile pascale, vedeta și-a îmbrăcat fiica într-un costum adorabil cu urechi de iepuraș și a „topit” inimile internauților.

Artista a avut parte anul acesta de primul Paște alături de fetița ei, Anastasia. Nicole s-a bucurat de momente de liniște împreună cu familia ei și a postat și imagini de colecție pentru a-i încânta pe fani. Cu această ocazie, vedeta și-a îmbrăcat fiica în iepuraș și le-a urat internauților de pe rețelele de socializare „Paște fericit!” alături de cei dragi. Imaginea cu Anastasia a adunat zeci de mii de aprecieri, iar comentariile au transmis doar energie pozitivă.

De asemenea, în fotografia postată de artistă se poate observa cât de mult a crescut micuța Anastasia. Nicole și partenerul ei, Florin Popa, au avut parte de o sărbătoare și mai specială întrucât anul acesta iepurașul de Paște a fost chiar fiica lor. Micuța pare să semene cu ambii părinți, iar fanii de pe internet au fost „topiți” după zâmbetul timid și ochii albaștrii.

Nicole Cherry a dezvăluit într-un interviu recent ce gânduri avea pentru această sărbătoare. Vedeta a spus pentru Wowbiz că este o împătimită a tradițiilor românești și este de părere că este important să păstreze credința în familie. Cu toate acestea, viața de artist nu este una ușoară, cu atât mai mult când evenimentele au început să se apară.

Nicole Cherry a vorbit recent despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară . Vedeta a declarat că își dorește o familie mai mare și visează să aibă doi sau trei copii. Cum deja are o fetiță superbă, Nicole ar vrea și un băiețel.

„Cu siguranță o să am doi copii sau trei, dacă am un băiat am zis că nu o să mai fac, dar dacă nu o să am un băiat a doua oară, poate o să mai încerc și o să mai fac și al treilea copil. Dar, dacă voi avea băiat și fată, clar mă voi opri la doi. Asta dacă-mi iese din a doua oară, să fie băiat.”, a spus Nicole Cherry pentru Click!