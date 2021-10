Deea Codrea a născut în apă, fără medicamente sau anestezie. Cum îl cheamă pe fiul ei?

Deea Codrea a născut un băiat perfect sănătos, duminică, pe 10 octombrie. Copilul a cântărit 3.850 kilograme la naștere și a primit nota 10 din partea medicilor, după ce a venit pe lume prin naștere naturală. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a mărturisit pe contul său de Instagram că a ales să nască în apă, o metodă cunoscută pentru că reduce stresul și durerile din timpul travaliului.

Deea Codrea a născut natural, un plan pe care și-l făcuse cu ceva vreme în urmă, încă de când ea și partenerul său de viață, Andrei, erau convinși că vor avea o fetiță. Creatoarea de conținut, care a și câștigat luna trecută trofeul ELLE New Media Awards la categoria Fashion, a fost convinsă că urmează să aducă pe lume o fetiță, motiv pentru care a și ales, alături de iubitul ei, un nume – Tokyo.

Surpriza a venit ceva mai târziu. Așa se face că Deea Codrea a născut un băiețel căruia a decis să îi pună un nume special: Iian. Curând după naștere, ea și-a ținut la curent fanii de pe Instagram cu mersul lucrurilor, postând o imagine din spital, alături de Andrei Stoian și de fiul lor. „Suntem bine. Lian este cel mai minunat bebeluș și a venit pe lume în mod natural, în apă, la 3 kilograme și 850 de grame, azi-noapte la ora 04:01, alături de cel mai bun tătic din lume.”, a scris Deea Codrea. „Am avut un travaliu lung, spun cei de lângă mine, și destul de greu, spun brațele și picioarele și tot corpul meu, dar jur că se întâmplă ceva și uiți tot când îl ții în brațe, așa că aș putea să spun că am avut cel mai frumos travaliu, până la urmă nimic nu vine ușor… Am născut natural, în apă, fără pic de medicamentație sau anestezie…s-a născut în apă și fără să am vreo ruptură de perineu. Iian are cel mai frumos plâns din Univers”, a scris Deea Codrea pe Instagram, curând după naștere.

