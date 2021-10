Cu ce probleme se confruntă Deea Codrea, cu doar câteva zile înainte de a naște

Deea Codrea și partenerul ei, Andrei Stoian, vor deveni în curând părinți. Deea este însărcinată în 39 de săptămâni și se așteaptă să nască oricând.

Deea Codrea a vorbit cu sinceritate într-o serie de Instastories despre problemele cu care se confruntă în această perioadă. „Nu am mai fost atât de activă pentru că am avut trei zile super grele. Am avut o problemă groaznică cu nervul sciatic, bebe aparent apăsa pe el. Îmi crea niște probleme de mobiliate și nu puteam să stau în picioare pe loc. Asta însemna că nu puteam sta în fața oglinzii, că nu pot să îmi fac duș, că nu pot să mă spăl pe dinți fără să ridic un picior undeva în aer sau să îl sprijin de chiuvetă.”

Deea Codrea și-a continuat mărturisirile cu privire la momentele dificile prin care a trecut. „N-aveam nicio problemă să urc scări sau să merg. Problema era să nu mă opresc. Sau dacă mă opream, să mă așez. Din weekend am observat că în timp ce urcam niște scări, n-am mai putut să le urc, m-am pus în fund, în mijlocul scărilor. Andrei era lângă mine, încerca să mă ajute, dar nimic nu dădea rezultate. Dureri groaznice, am crezut că dacă în momentul ăla nu mi se instalează travaliul atunci nu știu când se mai instalează. Dureri cu plânsete, efectiv criză de durere, să te doară ceva atât de rău eu nu am mai trăit până acum. Au trecut, Slavă Domnului.”

Deea Codrea a adăugat că a cerut ajutorul unui specialist pentru a trece mai ușor peste durerile pe care le avea, iar acum ea este mult mai bine. „Am fost la un osteopat aici în Constanța, mi-a făcut câteva exerciții, masaje. Când am plecat de acolo și am urcat în mașină am izbucnit în plâns pentru că simțeam că nu s-a întâmplat nimic și mă gândeam cum o să rezist în momentul în care o să mi se declanșează travaliul pentru că eram epuizată, mă simțeam anesteziată, că nu exist, foarte ciudată senzația.”

De asemenea, Deea Codrea și-a dorit să le împărtășească urmăritorilor experiența ei pentru a nu le da impresia că nu există deloc și clipe mai puțin plăcute. În această perioadă, ea a avut parte de sprijin din partea partenerului ei. „Trebuia tot timpul să depind de Andrei. Nu știu ce m-aș fi făcut fără el. Nu știu cum a reușit să îmi înțeleagă toate stările. În momentul în care ai o durere de genul ăsta, nu te mai gândești la nimic. Sunt convinsă că în momentul în care o să-l nasc pe Iian o să uit tot și o să mi se pară nimic ce am trăit. Dar în momentele alea e greu să te motivezi, e crunt.”

Creatoarea de conținut și câștigătoarea premiului pentru cea mai influentă personalitate în zona de Fashion la ELLE New Media Awards 2021 a anunțat în luna mai că este însărcinată cu un băiețel și atunci a dezvăluit și numele pe care ea și partenerul ei l-au ales pentru copilul lor, acesta fiind Iian. Deea Codrea și Andrei Stoian formează un cuplu din luna septembrie a anului 2020.

Foto: Instagram

