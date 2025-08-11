Dani Oțil, escapadă de poveste alături de familie. Unde a ales să își petreacă vacanța prezentatorul TV

Gabriela și Dani Oțil își petrec concediul alături de fiul lor, Tiago, în renumita stațiune Bodrum, unde se bucură de zile pline de relaxare și peisaje impresionante. Fotografiile surprinse în Turcia transmit imaginea unei familii fericite, dar și forma fizică de invidiat a soției prezentatorului.

Dani Oțil, în vacanță cu familia

Cunoscutul realizator de la „Neatza” și Gabriela au ales această destinație turcească pentru vacanța lor de vară, un loc care îmbină perfect distracția pentru cel mic cu momentele de răsfăț pentru părinți.

Ajunși de curând în Bodrum, cei doi au împărtășit pe rețelele sociale imagini care au cucerit rapid internauții. Tiago este vedeta vacanței, bucurându-se de activități și aventuri, în timp ce Gabriela atrage privirile cu ținutele sale casual, dar sofisticate.

Pe parcursul sejurului, familia Oțil a explorat zone spectaculoase din regiune și s-a răsfățat într-un resort de lux. Pentru cei doi, călătoriile în formulă completă sunt rare din cauza programului aglomerat, însă această vară le-a oferit prilejul să petreacă timp de calitate împreună.

Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil

Dani și Gabriela Oțil, care formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea mondenă, se bucură de viața de părinți alături de băiețelul lor, Tiago. Deși fanii se întreabă adesea dacă cei doi își mai doresc un copil, realitatea este că o experiență recentă i-a făcut pe soți să fie mai rezervați în privința extinderii familiei.

Potrivit declarațiilor oferite de Gabriela Prisăcariu, o întâmplare nefericită i-a schimbat perspectiva prezentatorului TV. După ce micuțul Tiago a avut parte de o accidentare serioasă la mână, ce a necesitat intervenția medicilor și copci, Dani Oțil a devenit mult mai precaut și temător în legătură cu ideea de a avea încă un copil.

‘Noi, tocmai din acest motiv, încă nu suntem pregătiți să facem un al doilea copil. Dani chiar mi-a spus, zilele trecute: Băi, nu știu dacă pot să mă gândesc. Să iasă bine, să iasă sănătos, vezi că se lovește, să nu se lovească tare… Gândul acesta…”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Evenimentul a fost o adevărată lecție pentru amândoi, iar Gabriela recunoaște că trăiește cu o grijă constantă față de binele lui Tiago. Ea spune că, de multe ori, se întreabă cum au reușit părinții lor să facă față provocărilor fără sprijinul resurselor moderne.

„Eu nu înțeleg cum ne-au crescut părinții noștri, sincer. Noi suntem tot timpul acolo și vrem să nu pățească nimic, și vrem să îi protejăm. Cred că acesta este cel mai stresant lucru din viața de părinte: să îi fie bine copilului.”, a adăugat ea.

Modelul a mărturisit că trăirile intense din perioada sarcinii, dar și grijile continue de după naștere, au lăsat urme adânci în sufletul lor.

„În perioada sarcinii te gândești la cele mai crunte lucruri, să fie sănătos, să aibă toate degetele, până nu îl vezi și vezi că este bine. Cred că și din acest motiv nu putem face al doilea copil, ori suntem noi prea sensibili, ori nu înțeleg.” a mai declarat Gabriela Prisăcariu.

