Dana Rogoz i-a făcut soțului ei o superbă declarație de dragoste cu ocazia zilei lui de naștere

Dana Rogoz i-a transmis soțului ei, Radu Dragomir, o declarație publică de iubire cu ocazia zilei lui de naștere, care a fost pe 17 februarie. Deși actrița avea alte planuri pentru aniversarea partenerului ei, acestea au fost schimbate pentru că ea și cei doi copii, Vlad și Lia, au COVID-19, aflându-se acum în izolare.

Dana Rogoz a anunțat prin intermediul unei postări pe Instagram că ea și cei doi copii, Lia și Vlad, au COVID-19, precizând și că soțul ei, Radu, nu prezintă simptome.

Actrița a dezvăluit că se află în izolare, dar și că fiica ei, Lia, este singura care are simptome clare, ba mai mult, înainte de a afla rezultatul testelor PCR, micuța a avut febră mare. În ceea ce o privește pe ea, Dana Rogoz spune că se simte doar puțin amețită și obosită.

„Salutări din izolare! Aseară târziu ne-au ajuns rezultatele testelor PCR. Lia, Vlad și cu mine suntem pozitivi, Radu e (încă) negativ. Pare că de data asta nu am mai scăpat. Lia e singura cu simptome clare de covid. Vlad nu are nimic momentan. Eu, sincer, de marți seara de când Lia a început să aibă febră mare, am intrat în modul alertă și nu am mai fost foarte atentă la cum mă simt. Simt o amețeală, o oboseală și cam atât”, a povestit ea.