Dan Bordeianu, adevărul despre divorțul de mama fiicelor sale: „E nasol oricum ar fi”

Dan Bordeianu s-a retras în ultimii ani din lumina reflectoarelor, alegând o viață mai liniștită într-o casă din Brănești, în apropierea Pădurii Pusnicu. Într-un peisaj departe de agitația orașului și a showbiz-ului, actorul a decis să păstreze discreția în privința vieții sale personale. Astfel, vestea că este divorțat de aproape trei ani a venit ca o surpriză pentru mulți, mai ales că aceasta nu fusese făcută publică până în luna martie.

Povestea de dragoste dintre Dan Bordeianu și mama fetițelor sale a început în anul 2012, iar trei ani mai târziu au decis să se căsătorească. Teodora, fosta soție a lui Dan Bordeianu, lucrează la un brand cunoscut și apreciat. Cei doi au împreună două fiice, iar ocazional actorul dezvăluie imagini cu micuțele pe conturile lui de socializare.

Invitat recent în podcastul lui Damian Drăghici, Dan Bordeianu a vorbit deschis despre despărțirea de soția sa și despre cum au evoluat lucrurile în viața lui în ultimii ani.

Dan Bordeianu a vorbit cu sinceritate și despre impactul separării asupra celor două fiice ale sale, Maria și Elena.

„Maria avea 5 ani, Elena era foarte mică, abia împlinise un an. Ele stau cu mama și eu le iau mereu. Aș vrea să am mai mult timp cu ele, mai ales acum, perioada asta e foarte importantă. Din fericire, cu Maria am petrecut mult timp în pandemie și înainte de asta. Se vede acum, la 8 ani și jumătate – în felul în care se conectează cu natura, în sensibilitatea ei. Inteligența emoțională e cea mai importantă”, a spus actorul.