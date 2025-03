Dan Bordeianu, primele declarații despre divorț. Actorul și soția lui au pus capăt căsniciei după 10 ani de relație: „Ne concentrăm pe creșterea copiilor”

Actorul Dan Bordeianu a dezvăluit că el și soția lui, Teodora, cu care are două fetițe, au divorțat. Mai mult decât atât, divorțul s-a produs în urmă cu trei ani, dar cei doi au preferat să păstreze discreția asupra acestui pas important din relația lor.

Povestea de dragoste dintre Dan Bordeianu și mama fetițelor sale a început în anul 2012, iar trei ani mai târziu au decis să se căsătorească. Teodora, fosta soție a lui Dan Bordeianu, lucrează la un brand cunoscut și apreciat. Cei doi au împreună două fetițe, iar ocazional actorul dezvăluie imagini cu micuțele pe conturile lui de socializare.

Într-un interviu acordat recent, actorul a dezvăluit că a divorțat în urmă cu trei ani, iar el și fosta lui soție se concentrează pe creșterea celor două fetițe pe care le au împreună.

Actorul a adăugat că este „foarte recunoscător fostei soții pentru cele două fete minunate pe care le-au adus pe lume împreună”, menționând că își dorește ca fetițele să aibă o copilărie „cât mai normală și liniștită”.

Actorul este tatăl a două fetițe minunate, care sunt născute chiar în aceeași zi. Între fetele lui Dan Bordeianu este o diferență de patru ani, iar actorul încearcă să le ofere o educație aleasă și le lasă să experimenteze diverse lucruri.

Dan Bordeianu este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la noi, care însă a ales să își mențină viața personală departe de ochii publicului. Când atingea culmile succesului în lumea filmelor și serialelor din România, actorul a ales să dispară pentru o perioadă îndelungată din lumina reflectoarelor. De asemenea, el a dorit să se desprindă de viața agitată din București și s-a retras cu familia sa într-o casă în afara Capitalei.

Actorul a avut roluri cu greutate în seriale precum „Numai iubirea” sau „Lacrimi de iubire.” Într-un interviu acordat Antena Stars, Dan Bordeianu a precizat că nu îi place să vorbească despre meseria lui la nivel de carieră, ci a făcut totul din dragoste pentru actorie.

Recent, actorul a spus că nu a fost nevoit să facă sacrificii pentru meseria sa și nu a renuțat la nimic în numele profesiei. Toate rolurile sale au fost jucate din suflet și s-a implicat cât de mult a putut pentru proiectele sale. Acum, Dan Bordeianu este actor pe scena teatrului, lăsând experiența serialelor în urmă.

„Nu îmi place să vorbesc de meseria mea ca fiind o carieră. Este meseria mea, sunt actor. Mâine nu știu ce o să fac. Poate mă apuc de altceva. Nu vorbesc în termeni de carieră. Sacrificiile devin valabile în momentul în care ai ceva de la care să renunți. Eu n-am renunțat la nimic. Am făcut totul cu tot sufletul. Și am avut și norocul să-mi placă și nu consider că am făcut sacrificii”, a spus el la Antena Stars, potrivit Spynews.