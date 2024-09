Actori de seriale care aproape au renunțat complet la meseria lor

Pentru mulți actori, ideea de a renunța este de neconceput, mai ales după ce au muncit atât de mult ca să ajungă la Hollywood. Totuși, ai fi surprinsă de câți actori și-au spus că următoarea audiție va fi ultima. Acest lucru este mai frecvent decât pare, mai ales în lumea serialelor, unde actorii se confruntă cu un efort mai mare comparativ cu starurile de film, care își pot obține roluri doar datorită renumelui.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown aproape că a renunțat la actorie înainte de a obține rolul în „Stranger Things.” După ce a pierdut un rol în „Game of Thrones” și a fost descurajată de un director de casting care i-a spus că este „prea matură” pentru a reuși în această industrie, Brown era gata să renunțe. Cu toate acestea, părinții ei au convins-o să mai participe la o ultimă audiție, care s-a dovedit a fi pentru „Stranger Things.” Rolul a fost perfect pentru ea, iar acum își poartă maturitatea ca pe o distincție.

Cole Sprouse

După încheierea serialului „The Suite Life on Deck,” Cole Sprouse s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a urma studii de arheologie, o pasiune care l-a purtat în jurul lumii. Deși munca de arheolog nu era atât de strălucitoare pe cât părea, Sprouse a iubit această nouă carieră. Cu toate acestea, s-a întors la actorie din întâmplare, după ce managerul său l-a încurajat să participe la o audiție. A obținut rolul lui Jughead în „Riverdale,” unde a rămas timp de șapte sezoane.

Chrissy Metz

Înainte de a deveni actriță de succes, Chrissy Metz a lucrat ca agent de talente, ajutând alți actori să își găsească roluri. Deși continua să participe la audiții, Metz era aproape convinsă că nu va reuși niciodată în industrie. La un moment dat, ajunsese într-o situație financiară critică, trăind din economii și ajutorul prietenilor. Când a obținut rolul în „This Is Us,” avea doar 81 de cenți în contul bancar și era pe punctul de a renunța la actorie. Momentul în care a primit vestea că a fost distribuită în serial a fost perfect, schimbându-i complet destinul.

Laverne Cox

Laverne Cox a avut o carieră dificilă până la vârsta de 40 de ani, primind doar roluri minore și stereotipice de lucrătoare sexuală, frecvent asociate actorilor trans. Nemulțumită de direcția în care se îndrepta viața ei și adâncită în datorii, Cox a început să se îndoiască de viitorul său ca actriță, considerând chiar să renunțe și să meargă la facultate. Însă, chiar când era gata să renunțe la visul său, a primit rolul din „Orange Is the New Black,” care i-a transformat complet cariera și viața, spunând că serialul a devenit „școala ei de grad.”

Jenna Fischer

Jenna Fischer s-a mutat din St. Louis la Los Angeles după facultate, încrezătoare că va reuși rapid în industria actoriei, dar drumul său către succes a fost plin de obstacole. După șase luni fără oferte de muncă, a devenit recepționeră pentru a se întreține. Gândurile de a renunța erau constante, dar Fischer a fost prea jenată să se întoarcă acasă fără să-și îndeplinească visul. Primul său rol a fost într-un video educativ despre sex, ceea ce i-a dat speranța să continue. Perseverența ei a dat roade când a obținut un rol în „The Office”, iar experiența sa de secretară a ajutat-o să se identifice cu personajul Pam Beesly, lucru care a fost esențial pentru alegerea sa în distribuție.

Claire Danes

Claire Danes a știut încă de mică că dorește să fie actriță și a declarat că nu are un plan de rezervă. După succesul timpuriu cu filme precum „Romeo + Juliet” și premiile pentru „Temple Grandin,” cariera ei a trecut printr-o perioadă dificilă de doi ani fără roluri. Deși a primit oferte, niciuna nu a fost suficient de provocatoare pentru ea. La un moment dat, s-a gândit chiar să se reorienteze spre design interior. Când a primit oferta pentru rolul principal în „Homeland,” a trebuit să reflecteze, fiind îngrijorată că interpretarea unui personaj complex ar putea fi copleșitoare. În aceeași perioadă, a avut și oportunitatea de a juca un rol secundar în filmul „J. Edgar,” dar a ales „Homeland,” explicând că preferă să fie „șeful,” nu „secretara.”

Mary-Louise Parker

Mary-Louise Parker, starul din serialul „Weeds,” aproape că a renunțat la actorie, anunțând public că plănuiește să părăsească industria. Într-un interviu, Parker a explicat că Hollywood-ul nu mai este la fel ca la începutul carierei ei, descriindu-l ca o cultură dură, dominată de televiziunea de realitate și umilințe publice. Deși a spus că este aproape de a se retrage, Parker nu a putut renunța complet și a devenit mai selectivă cu rolurile pe care le acceptă, dorind să petreacă mai mult timp cu copiii ei. De atunci, a jucat în filme precum „Red Sparrow” și în piese de teatru, inclusiv în producția de pe Broadway „The Sound Inside.” Parker a menționat că teatrul a fost motivul pentru care a început să joace.

Eric Stonestreet

Eric Stonestreet a fost la un pas de a renunța la actorie pentru a deveni măcelar, simțind că opțiunile sale în Hollywood erau limitate din cauza tipului său de corp. Într-un moment de criză în cariera sa, a fost convins de un prieten să nu renunțe. După ce a fost ales pentru rolul din „Modern Family,” Stonestreet a găsit un loc unde a fost apreciat pentru abilitățile sale fără a fi nevoit să suporte glume legate de greutatea sa. A menționat că echipa de producție a fost deschisă la sugestiile sale de a evita glumele pe seama corpului său, optând pentru abordări mai creative.

Colman Domingo

Colman Domingo a fost profund deranjat de respingerea sa pentru un rol important în „Boardwalk Empire” din cauza culorii pielii sale, ceea ce l-a făcut să-și piardă temporar speranța și să-și promită că nu va mai juca niciodată. Cu toate acestea, un prieten l-a convins să își schimbe agentul și să reînceapă audițiile. A fost recompensat cu un rol în „Fear the Walking Dead,” moment care i-a reînnoit încrederea în abilitățile sale și l-a făcut să aprecieze și mai mult cariera sa de actor.

Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia a fost pe punctul de a renunța la actorie de mai multe ori. Prima dată, înainte de succesul său cu „Gilmore Girls,” a considerat să devină mecanic auto. După terminarea „Gilmore Girls,” a avut dificultăți în a găsi un rol la fel de satisfăcător, dar „Heroes” i-a adus împlinirea dorită. Din păcate, dezamăgirea a venit în al patrulea sezon al „Heroes,” când a simțit că seria a pierdut din caracterul său original. După o perioadă de un an fără muncă, Ventimiglia a început să se gândească la o viață simplă în Italia. Totuși, „This Is Us” i-a oferit o nouă oportunitate și acum Ventimiglia nu își imaginează că ar putea face altceva. El este profund dedicat creativității și contribuției sale în comunitatea Hollywood-ului.

Julia Garner

Julia Garner, cunoscută din rolul ei din „Ozark,” a avut o carieră începută în filme independente, dar a întâmpinat dificultăți după ce a împlinit 21 de ani, suspectând că vârsta ei era un factor. După mai multe luni fără oferte de muncă, Garner s-a îngrijorat că nu va reuși să obțină roluri dorite. Când a dat audiție pentru rolul lui Ruth în „Ozark,” a crezut că a eșuat, dar, spre surprinderea ei, a obținut rolul, ceea ce a propulsat-o în centrul atenției și i-a adus multiple premii Emmy. Garner a declarat că ar fi dispusă să filmeze „Ozark” pentru tot restul vieții.

foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro