Daciana Sârbu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Irina, care a împlinit 18 ani. Ce a mărturisit antreprenoarea: „Când pășești în acest nou capitol al vieții tale…"

Irina, fiica pe care Daciana Sârbu o are din căsătoria cu Victor Ponta, a împlinit 18 ani.

Daciana Sârbu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Irina, care a împlinit 18 ani. Ce a mărturisit antreprenoarea: "Când pășești în acest nou capitol al vieții tale..."

În urmă cu un an, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Mama ei a ales rețelele de socializare pentru a-i transmite un emoționant mesaj, dar și pentru a dezvălui câteva imagini de arhivă cu fiica ei.

„Sunt cea mai mândră și fericită mamă.
Te iubesc mai mult decât orice și abia aștept să fiu lângă tine când pășești în acest nou capitol al vieții tale.
Nu va trebui niciodată să te întrebi dacă sunt acolo. Indiferent unde te poartă viața sau ce alegi, voi fi lângă pentru tine. De fiecare dată.
La mulți ani pentru cei 18 ani, copilul meu drag”, a scris Daciana Sârbu, pe Instagram.

Daciana Sârbu, care mărturisește adesea că are o relație excelentă cu cele două fiice ale sale, a împărtășit și câteva imagini de la aniversarea fiicei sale, nedezvăluind însă locul pe care l-au ales pentru acest moment special din viața Irinei.

Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august 2025, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță și a făcut mai multe dezvăluiri despre relația cu Alex Ghionea.

„Cătălin Măruță: Spune-mi ce îți place cel mai mult la Alex. Sunt curios. Mie îmi place să văd oameni fericiți și oameni care au energie bună. Spune-mi un lucru care îți place cel mai mult la Alex.
Daciana Sârbu: Că îmi iubește fetele.

Cătălin Măruță: Cred că era o condiție asta, dacă mă întrebi pe mine.
Daciana Sârbu: Bineînțeles, da. Este o primă condiție. Și cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări. Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări, nici în ceea ce privește așteptările de viitor, nici de cum trebuie să fie. Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă.

Cătălin Măruță: Te mai vezi măritată?
Daciana Sârbu: Chiar am spus că nu mai văd lucrurile așa într-o perspectivă, în niciun domeniu. O să văd cum îmi aduce viața… Spui niciodată sau sigur și întotdeauna te amuzi după aia, că viața te pune în situații…

Cătălin Măruță: Dar te gândești la chestia asta sau odată ce a fost divorțul, nu te mai gândești că actele contează atât de mult?
Daciana Sârbu: Eu sper să fiu sănătoasă ca să pot să iau orice decizie care să mă facă fericită”.

Antreprenoarea a ținut să sublinieze faptul că nu a ascuns relația cu Alex Ghionea, așa cum s-a zis de multe ori, ci doar este o persoană discretă, care ține la intimitatea sa.

„Ideea e că eu nu am ascuns această relație, pentru că în general, cum spuneam, sunt un om care nu e ceva în public și altceva acasă, nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație e cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că e ceva ce, nu știu, nu poate să trăiască planeta fără să știe de când, cum și de ce”, a mai zis ea.

Daciana Sârbu, declarații despre informațiile apărute în presă cu privire la partenerul ei

Potrivit Cancan.ro, Alex Ghionea ar fi implicat într-un dosar penal privind falsuri, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

„Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal”, a spus Daciana Sârbu pentru Spynews.ro.

În ciuda apărute în presă, antreprenoarea spune că este obișnuită cu astfel de situații și că, de-a lungul anilor, s-a confruntat cu mai multe probleme ca urmare a celor apărute în presă.

„De 20 de ani trăiesc în această lumină a reflectoarelor și sunt obișnuită. Viața e uneori și așa, cred că trebuie să-ți asumi, când ești persoană publică, uneori și lucrurile neplăcute și situațiile în care nu vrei să te afli. Deci nu vreau să comentez. Vă spun doar că, așa cum mă vedeți, așa sunt, nu o să fiu niciodată altfel, indiferent cât de delicat sau ciudat e subiectul”, a mai zis ea.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum

