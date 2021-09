Cum se simte acum Adela Popescu, la câteva zile de când a fost diagnosticată cu COVID-19

În urmă cu câteva zile, Adela Popescu a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre starea sa de sănătate, dar și despre modul în care familia ei gestionează întreaga situație. Aceasta a dezvăluit că s-a izolat de cei doi băieți ai săi, care se află momentan în grija bunicilor. În schimb, mezinul familiei, Adrian, a rămas acasă, alături de Adela și Radu Vâlcan.

„Sunt zile și zile. Este foarte ciudat cum se desfășoară toată povestea asta. Am avut primele zile foarte grele, foarte grele, apoi lucrurile au început să se remedieze[…]. Trebuie să stau în continuare cu mască în casă pentru că încercăm să-l protejăm pe micuț, el deocamdată nu are niciun simptom. Noi stăm cu mască, iar eu când îl alăptez stau cu mască, doar când sunt afară în curte o dau jos[..]. Băieții au rămas de mai mult timp la bunici, ei sunt protejați acolo, sunt negativi. Ei se bucură că o iubesc tare mult pe mamaie, în fiecare zi mă sună și mă întreabă dacă mai pot rămâne acolo”‘, a povestit Adela Popescu, potrivit spynews.ro.

Ultimele zile au fost dificile pentru prezentatoarea TV, care a mărturisit că s-a confruntat chiar și cu un episod de anxietate.

„Am avut nopți în care nu am dormit, nopți în care am dormit. Am avut o zi când credeam ca pic pe jos de oboseală, dar nu puteam să dorm, cred că era un sentiment de anxietate mai presus decât oboseala aceea.[..] Comandăm online, n-am avut foarte mare poftă de mâncare. Am putut să mănânc cel mai bine fructe, de abia ieri am mâncat o masă consistentă. Mă hidratez foarte mult, astea sunt sfaturile pe care le-am primit, țin legătura cu medicii”, a mai menționat aceasta.

Zilele acestea, familia Adelei si a lui Radu ar fi trebuit sa sărbătorească botezul fiului lor, Adrian. Însă, din cauza infecției cu coronavirus, cuplu a fost nevoit sa anuleze evenimentul.

„Nu m-a mai interesat. Am anuțat repede invitații, am aflat practic cu două zile înainte de botez, i-am anuțat pe toți, pe cei de la restaurant, pe cei cu florile și am anulat tot ce era de anulat. Nu știu dacă vom reprograma pentru că la cum pare că vor sta lucrurile în viitor, chiar și numărul foarte redus pe care îl aveam noi de invitați, 50 de oameni, deja mi se pare un pic mare pentru perioada asta. Este posibil să facem un botez așa cum l-am plănuit sau să facem un botez extrem de restrâns cu familia și nașii”, a concluzionat Adela Popescu.

Foto: Instagram

