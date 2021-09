Ce regret are Adela Popescu, la 6 ani de la nunta cu Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare” și trăiesc o poveste de dragoste de 11 ani.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Adela Popescu a dezvăluit recent în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV că are un regret în ceea ce privește nunta cu Radu Vâlcan. „Am avut în total 60 de oameni, cu tot cu staff. Cred că nunțile acum s-au schimbat și nu se mai fac așa mari și cu fast. Eu am avut numai prietenii buni alături și familia. Am și acum două persoane în minte pe care regret că nu le-am invitat”, a spus Adela Popescu.

La aproape două luni de când a devenit mamă pentru a treia oară, Adela Popescu surprins cu decizia ei de a reveni pe micile ecrane ca moderatoare a emisiunii „Vorbește Lumea.” Deși au existat și persoane care au criticat-o pentru această alegere, vedeta a ținut să le precizeze faptul că are parte de ajutor în creșterea celui mic. Cu toate astea, a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă acest pas. „Înainte să încep emisiunea mă trezeam noaptea cu un gol în stomac… Cum o să fac cu trezirile, cu laptele stocat pentru bebe, cu ora de culcare seara, cu zilele în care cei mici vor sta bolnăviori acasă, cu mine pur și simplu din nou în platou, în emisiune, în fața oamenilor… Mi-au fost necesare trei zile. Astăzi am râs iar de mine, am avut curajul să mă arăt vulnerabilă și plină de defecte. Semn că gata, m-am relaxat”, a scris Adela Popescu pe contul ei de Instagram.

Foto: Instagram

