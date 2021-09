Gina Pistol, mărturisiri extrem de sincere despre rolul de mamă: „Ar fi fost tristă viața mea fără un copil”

Gina Pistol și partenerul ei, Smiley, au devenit părinți pentru prima dată pe 9 martie 2021. Prezentatoarea TV și artistul au vorbit cu mai multe ocazii până acum despre cum s-a schimbat viața lor de când a venit pe lume Josephine.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Gina Pistol a făcut mărturisiri sincere despre rolul de mamă. Vedeta TV a vorbit despre momentul în care a aflat că are șanse foarte mici să devină mamă. „Atunci când am aflat că am șanse foarte, foarte mici să rămân însărcinată, nu mi-a picat bine și mi-am dat seama, cumva, că în adâncul sufletului meu eu îmi doream copil și uite că s-a întâmplat și acum realizez că ar fi fost tristă viața mea fără un copil.”

Vedeta a povestit că își dorește să fie apropiată de fiica ei și să aibă o relație de prietenie. „Sunt foarte relaxată, îmi doresc să fiu genul de mamă care înainte de toate să-i fie prietenă, să fiu genul de mamă care dacă i se întâmplă ceva și de bine și de rău să fiu prima persoană pe care se gândește să o sune. Vreau să fiu o mamă cool, să plec în drumeții cu fiica mea, acel tip de mamă.”

Gina Pistol a spus că fiica ei este foarte cuminte, însă au existat și câteva episoade atunci când cea mică a avut colici. „Avem un copil foarte cuminte, au fost câteva episoade de colici. Printre primele episoade ne-am panicat amândoi și acum că îi ies dințișorii, mai are așa momente când e mai mârâită, dar în rest avem un copil foarte cuminte, care doarme noaptea, ne lasă să ne odihnim”, a adăugat Gina Pistol pentru Antena Stars.

Smiley și Gina Pistol au fost discreți până acum în ceea ce o privește pe Josephine. Cei doi continuă să protejeze intimitatea fiicei lor, căreia nu i-au arătat încă fața în imaginile pe care le postează deseori pe social media, acolo unde își țin la curent fanii cu diferite activități din viața personală și profesională. Gina Pistol a decis în urmă cu ceva timp să le răspundă celor care întreabă care este motivul pentru care ea și partenerul ei nu dezvăluie imagini cu chipul fiicei lor. „Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toată energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a spus vedeta pe contul ei de Instagram.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro